Jesús Barco preocupa a fans tras inesperada confesión: "No encuentro salida, perdón familia por todo"

07/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Jesús Barco ha generado una gran preocupación en las redes sociales luego de una reciente publicación. A través de su cuenta de Instagram, el futbolista dejó un extenso mensaje donde da a conocer que atraviesa por un complicado momento personal que lo ha llevado a pensar en diferentes situaciones.

Jesús Barco preocupa a fans por inesperado mensaje

En primer lugar, la pareja de Melissa Klug aseguró que es la primera vez que realiza una confesión de este calibre, pero que entiende que no tiene solución para la actualidad que vive. Posteriormente le pide perdón a su familia por las veces que asegura haberles hecho daño.

"No soy de hacer esto, pero es mi única manera de soltar algunas cosas, estoy en un momento nublado en mi vida sin encontrar respuestas. Primero quiero pedirle perdón a mi familia en general por todo el daño que he causado a lo largo por mis malas decisiones, estoy tratando de buscar salida, haciéndome millones de pregunta y no encuentro salida a lo que siento por mucho tiempo", inició.

Posteriormente, el exjugador de Sport Boys hizo un llamado a la gente a que no se callen cuando atraviesan por momentos complicados. Además, indicó que la depresión no es una situación para tomar a la ligera.

Jesús Barco y su inesperado mensaje que preocupa a fans.

"Me toca vivir este momento bastante complicado y lo único que puedo decir es no sé callen a veces pensamos tener la razón es muchas cosas y no nos damos cuenta que nos hundimos más, he causado muchas heridas a todos que me rompieron por completo por dentro y que no logro sanar y salir adelante, fallé me equivoqué y no me alcanzará la vida para pedirle perdón familia, entiendan algo la depresión no siempre se ve y se sabe esconder bajo muchas formas", añadió.

Pidió perdón a su hija

Finalmente, Barco aseguró que por ahora necesita tiempo para meditar y aprovechó en pedirle perdón a su hija y dejarle en claro que la ama con todas sus fuerzas.

"Yo sé que esto es de momento, solo necesito tiempo y saber encontrar muchas respuestas que hoy no las tengo y por último, hija de mi vida perdóname por todo, no dudes que papá te ama y te amaré siempre y que me voy a recuperar. Yo quise tener una hija para darle lo mejor y seas feliz siempre y te prometo aunque me cueste el mundo te lo cumpliré, te amo mi bebé. Nuevamente perdón familia por todo", finalizó.

En resumen, Jesús Barco preocupó a sus seguidores tras realizar una inesperada confesión en sus redes sociales.