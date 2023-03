Anahí de Cárdenas revela que lucha con su salud mental desde su adolescencia

05/03/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La actriz Anahí de Cárdenas asistió al programa "Sábado con Andrés" el día de ayer para ser homenajeada por el conductor por su lucha contra el cáncer de mama que tuvo que pasar hace más de dos años. Sin embargo, al ser entrevistada reveló que esa no ha sido una verdadera batalla.

En el set de Andrés Hurtado, Anahí conmovió al público al contar que su batalla más grande ha sido con su salud mental. Reveló que acarrea este problema desde antes de su enfermedad y que, pese a los años, aún continúa en lucha con la depresión.

"Toda la vida, desde que soy adolescente he tenido una batalla muy grande. Mi batalla más grandes ha sido con la salud mental, he estado deprimida por muchos años de mi vida, he sufrido ansiedad mucho, antes del cáncer", reveló la actriz.

Según cuenta Anahí, a través de los años ha podido conseguir herramientas que la han ayudado a poder lidiar con "esa montaña rusa que todos los seres humanos pasamos". Agregó que los diferentes tipos de terapia que hizo le permitieron estar preparada para cuando tuvo que enfrentarse al cáncer.

"(Utilicé) mi espada, mi hacha, todo lo que había conseguido durante todo este tiempo, y dije 'No, no, no, conmigo no '", contó.

Sigue luchando con su salud mental

Anahí de Cárdenas cuenta que al ser una artista es una persona muy sensible, pero esa capacidad "para sentir mucho" la ha llevado al extremo de sus emociones.

"Cuando me ponía triste, no me ponía triste, me quería morir, y cuando estaba feliz, me ponía eufórica", confesó.

Afirma que es algo que nadie sabe porque es una batalla que se lleva por dentro pero que hoy en día ya no se enfrenta de la misma manera. Menciona que la ayuda psicológica que ha recibido la ha ayudado a que su depresión mejore aunque todavía es algo que padece.

"[¿La depresión acabó?] No, esta mejor, pero no, todavía no", expresó la actriz.

Al presentar un video recopilatorio de toda su carrera artística y lo que atravesó a raíz del cáncer, el público presente la ovacionó con aplausos. Anahí no pudo contener las lágrimas y terminó agradeciendo el cariño que le demostraron.