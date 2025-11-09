Andrés Wiese reaparece tras operación y celebra tricampeonato de la 'U': "Un poco adolorido, pero contento"

09/11/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Andrés Wiese reapareció tras ser operado de emergencia a causa de una apendicitis aguda. Mediante sus redes sociales, el popular actor peruano brindó mayores detalles de su estado de salud actual y se mostró alegre por Universitario de Deportes, tras lograr ser campeón peruano de fútbol.

Adolorido, pero contento por la 'U'

El último sábado 8 de noviembre, el actor que encarnó a Nicolás de las Casas, en la popular serie 'Al Fondo Hay Sitio', recurrió a sus redes sociales para revelar cómo se encuentra tras sorprender a sus miles de seguidores que iba a ser operado de emergencia debido a un delicado cuadro de salud.

En la publicación se le observa con una camiseta de la 'U', equipo del cual es hincha confeso, sonriendo y con los puños hacía arriba, a modo de referencia que se encuentra bien, sentado sobre una camilla médica, festejando que le dieron de alta en la clínica en la que fue intervenido.

"Hoy 8/11 me dieron de alta después de estar internado unos días en la clínica por una operación inesperada y de emergencia. Me voy a casa sin apéndice, con diverticulitis y aún un poco adolorido... pero contento por el segundo tricampeonato de nuestra historia", escribió en la descripción del post.

Además, el intérprete escénico aseguró que tendrá que cuidarse más para celebrar más logros de su amado equipo merengue. "Ahora toca cuidarse más (y mejor) para poder seguir celebrando más copas y por muchos años más... Y Dale U toda la vida", añadió.

Andrés Wiese fue operado de emergencia

El popular 'Ricolás' causó preocupación en su fanaticada, el pasado 4 de noviembre, luego de publicar en su cuenta oficial de Instagram, unas imágenes en los que apareció echado sobre una camilla médica.

Andrés Wiese explicó que la razón de su estadía en una reconocida clínica de Lima se debía a que padeció de un problema de salud hasta tal punto de necesitar ser operado de emergencia.

Fue así que, causó asombro al postear una ecografía, la cual le dio pie para que explicara qué enfermedad padecía. "No estoy embarazado amigos. Es apendicitis aguda y diverticulitis. Hoy nos quedamos hospitalizados y nos tienen que operar", manifestó.

En resumen, Andrés Wiese reapareció en sus redes sociales tras ser sometido a una operación de urgencia. Si bien reveló que aún se encuentra adolorido, no dudó en mostrar su alegría por el tricampeonato de la 'U', equipo del cual es hincha.