Angie Jibaja preocupa a seguidores con INESPERADO pedido en redes sociales: "Sé que cuento con ustedes"

26/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Angie Jibaja vuelve a sorprender y esta vez durante una transmisión en vivo donde realizó un inesperado pedido a sus seguidores. Como se recuerda, la exmodelo atraviesa un conflicto con su expareja Jean Paul Santa María por la tenencia de sus hijos.

Angie Jibaja realiza insólito pedido

Angie Jibaja no duda en hacer uso de sus redes sociales, en especial de su cuenta de TikTok para dar a conocer la complicada situación que atravesaría. Pues, como se recuerda, una de sus apariciones en esta plataforma china causó gran revuelo en la farándula local, ya que denunció de forma pública su preocupación por la seguridad de sus menores hijos.

La modelo aseguró que si algo le pasara a sus pequeños, los responsables serán Jean Paul y su pareja, la uruguaya Romina Gachoy. Sin embargo, esta vez sorprendió en una transmisión en vivo al pedir a sus seguidores poder enviarle regalos para que pueda hacerse algunos "arreglitos", ya que no pasa un buen momento en Chile.

"Regálenme algo, que necesito. Me quiero poner mis pestañas, hacerme las uñas, denme regalos. Como ya no estoy en la palestra, en el mundo (espectáculo), hay que pagar y como estoy sola (en Chile), no puedo, pero sé que cuento con ustedes", expresó Angie.

Se defiende de las críticas en redes

Tras solicitar un apoyo económico, la 'Chica de los Tatuajes' también aprovechó en defenderse y asegurar que existirían personas que desean verla destruida. En ese marco, aseguró que intenta recuperarse y salir adelante, pese a las circunstancias o adversidades que se le presenten en la vida.

Seguidamente, la exmodelo anunció que lanzó su página web, pero no contaba en aquel momento con los productos para ofrecerlos.

"No tengo todos los productos que quiero ofrecerles, pero la circunstancia hace que la lance. Muchos me quieren ver acabada, muerta, destruida, pero estoy haciendo de todo para recuperarme", señaló Jibaja en su transmisión.

Madre de Angie preocupada por tratamiento psiquiátrico

Tras estas circunstancias, la madre de Angie, Maggie Liza, se comunicó con el programa 'Ponte en la Cola' visiblemente preocupada por la salud de su hija. Según detalló, el tratamiento psiquiátrico al que está sometida la modelo podría estar afectando su comportamiento.

"No sé si son los medicamentos o qué, pero no es la primera incoherencia que escucho de ella. De repente habla cosas que no tienen sentido", declaró al programa de televisión.

Madre de Angie preocupada por su salud.

De esta manera, Angie Jibaja, conocida como la 'chica de los tatuajes', volvió a sorprender a sus seguidores y esta vez al realizar un impensado pedido en sus redes sociales.