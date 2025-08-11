Angie Jibaja arremete contra Jean Paul Santa María y Romina Gachoy: "Si a mis niños les pasa algo, les hecho la culpa"

11/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

¡Fuertes declaraciones! Angie Jibaja hizo uso de sus redes sociales para una 'denunciar' de forma pública que se encuentra preocupada por la seguridad de sus menores hijos. La exmodelo aseguró que si algo le pasara a sus pequeños los responsables serán Jean Paul y su pareja, la uruguaya Romina Gachoy.

Preocupada por la seguridad de sus niños

Durante un video 'en vivo', en su cuenta de Tik Tok, la Jibaja, madre de dos niños junto a Jean Paul Santa María, no dudo en utilizar sus plataformas digitales para comunicarse con su expareja y su novia, Romina Gachoy, acerca de la crianza bajo la que están sus hijos.

Ahí, mencionó de manera contundente: "Si a alguno de mis niños les pasa algo, son responsables Jean Paul Santa María y su esposa", esto luego de enterarse que sus menores hijos ya cuentan con permiso para caminar sin la presencia de algún adulto.

"Es increíble que los dejen ir caminando del colegio a la casa con toda la inseguridad que existe. Mis niños son niños sanos, inocentes, niños sensibles, nobles y humildes. Son lo mejor de este mundo. Mis niños son un poco inocentes, son de perdonar a cada rato", compartió en redes.

La Jibaja reveló el temor que le causa, que ante la inseguridad que se vive en Lima, que sus hijos se vayan caminando hacia sus casas ya que estos podrían ser víctimas del crimen. Por ello, de manera firme comenta que si hubiera algún problema con sus hijos los culpables serían su padre y su actual pareja. Los comentarios de Angie desataron el apoyo a la exactriz, mientras que otros, lo tomaron como una forma de atacar a su exvinculo.

Compartió detalles sobre su estado de salud

Durante su vídeo, también aprovechó en abrir la conversación respecto al tema de su salud mental y mencionó que se encuentra bajo supervisión médica. Ella indicó que recibe un medicamento llamado quetiapina, cuyos efectos comunes, como la somnolencia o problemas de movimiento, son usados para desacreditarla e indicar que no progresa en su tratamiento.

Tras las declaraciones de Jibaja, Romina Gachoy también respondió y mencionó el que el comportamiento de Angie era errático con sus propios hijos. Además, indicó que estas 'denuncias' tendrían, en realidad, fines económicos. Según mencionó la uruguaya, hace tan solo un par de semanas, Angie habría aceptado librarse de la tenencia de sus hijos a cambio de S/ 250 000.

