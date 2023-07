Anuel AA le recuerda sus delitos a Tekashi y pide que no se meta con su familia: "Aléjate de mi hija"

La tensión sigue aumentando, pero ahora entre los dos raperos Anuel AA y Tekashi 6ix9ine, ya que por medio de redes, el reguetonero boricua ha lanzado fuertes dardos en contra de Yailin 'la más viral', quien ahora es pareja de Tekashi. Además, Anuel le pidió a su examigo que deje en paz a su hija y su familia.

Lo que sucedió fue que el intérprete de canciones como Secreto, Mala o BEBE (la cual canta con 6ix9ine) subió una foto de la bebé en el día de su nacimiento, cuando se encontraba en el hospital. Con todo, los problemas radican en que, al parecer, se publicó sin el consentimiento de la madre y que se ve el rostro de la menor.

Si bien no sería ilegal mostrar su cara, ya que se trata de su padre quien posteó la imagen, sí es considerado poco ético y peligroso. De hecho, cientos de famosos como Camilo Echeverry, Mike Bahía y Greeicy Rendón, u otros, han optado por ocultar la identidad de sus hijos por seguridad.

Dado lo sucedido, Tekashi arremetió en contra de la decisión de Anuel de exponer a su hija al público. Además, defendió a Yailin.

"Eres una r4t@. No es mi lugar, que Dios me perdone por este comentario, pero te pasaste subiendo esa foto sabiendo que Yailin no estaba lista. Es tu hija, tienes todo el lugar, pero nunca has hecho nada para esa niña en tres meses", dijo el rapero norteamericano.