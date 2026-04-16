Arrestan a Brandon Hall, actor que dio vida a 'Alfalfa' en la película 'Pequeños traviesos': ¿Qué delito cometió?

16/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El actor estadounidense Brandon Hall, recordado mundialmente por haber interpretado a 'Alfalfa' en la película 'The Little Rascals' (traducida como 'Pequeños Traviesos' en Latinoamérica´) volvió a acaparar titulares tras confirmarse su reciente arresto en Estados Unidos, un hecho que ha generado inquietud entre seguidores.

'Alfalfa' tras las rejas: ¿Qué sucedió?

La nostalgia de los maravillosos años noventa se ve empañada hoy con una lamentable noticia que ha sacudido fuertemente al mundo del espectáculo internacional. Brandon 'Bug' Hall, mundialmente reconocido por dar vida al personaje 'Alfalfa' en la exitosa película 'Pequeños Traviesos' (1994) fue encarcelado.

Pese a que se había mantenido alejado del ojo público durante años, según un reporte oficial difundido por TMZ, medio de comunicación especializado en celebridades, el actor de 41 años fue intervenido en el estado de Ohio tras no presentarse a una audiencia judicial clave.

Resulta que, el origen de este nuevo conflicto legal se remonta al 29 de octubre de 2024, cuando el intérprete recibió una citación de tráfico rutinaria. Esta infracción se emitió debido a que conducía su vehículo sin el seguro de responsabilidad civil obligatorio, un trámite legal que ignoró en su totalidad que derivó en una orden de comparecencia estricta.

Al respecto, las autoridades competentes fijaron una audiencia para el 31 de diciembre de 2024, sin embargo, el actor oriundo de Fort Worth, Texas, tomó la opción deliberada de ausentarse. Por tal motivo, ello desencadenó en un grave desacato judicial lo que obligó a los funcionarios a emitir una orden de arresto inmediata.

Esta orden finalmente se ejecutó el pasado lunes 13 de abril dejándolo tras las rejas. Vale indicar que, hasta el momento las autoridades no han revelado todos los detalles del caso, por lo que se espera que en los próximos días se clarifiquen los cargos exactos y las posibles consecuencias.

Así informó TMZ sobre el arresto de Brandon Hall

Un historial de polémicas y problemas con la ley

Desafortunadamente, esta no es la primera vez que el famoso rostro de 'Pequeños Traviesos' se enfrenta a la justicia de Estados Unidos. En el 2020, protagonizó un alarmante episodio en un hotel de Texas, donde fue apresado por inhalar sustancias químicas volátiles tras una llamada de emergencia.

Desde allí, su vida dio un giro inesperado debido a que recientemente confesó haberse mudado con su familia a una granja aislada para "vivir fuera del radar". Además, se autodefine públicamente como un "extremista católico radical", rechazando de tajo el materialismo y la superficialidad de la industria del entretenimiento.

Debido a no presentarse a una audiencia judicial a la que se ausentó que se remonta al pasado 31 de diciembre, el actor estadounidense Brandon Hall, popularmente conocido por su papel de 'Alfalfa' en la película 'Pequeños Traviesos', fue arrestado el último lunes 13 de abril.