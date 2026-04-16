Diealis se pronuncia tras presunta agresión contra su expareja y hace mea culpa: "Es falso que la intenté matar"

16/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Luego de varios días de críticas y señalamientos por una presunta agresión contra Verónika Rojas, su expareja, Diealis salió al frente para pronunciarse sobre lo ocurrido. El influencer ofreció disculpas, reconoció errores y realizó un mea culpa.

Diealis pide perdón tras acusaciones

Todo estalló cuando las acusaciones de agresión contra su expareja comenzaron a circular con fuerza en redes sociales, generando una ola de críticas hacia Diealis. Frente a la presión mediática, el creador de contenido decidió pronunciarse a través de sus plataformas digitales.

"Quiero pedirle disculpas a Verónica, también pedirle disculpas a mí mismo y a todas las mujeres", expresó, marcando el inicio de su mea culpa en medio del escándalo.

Sin embargo, en la misma intervención también fue enfático en rechazar algunas de las versiones más delicadas. "Cuando dijeron que yo la he asfixiado o he intentado matar, quiero decirles que eso es totalmente falso", sostuvo.

El streamer también reveló que ya tuvo un acercamiento con su expareja, con quien habría podido conversar directamente sobre lo ocurrido. "He podido conversar con ella, he podido brindarle mis disculpas", indicó, aunque evitó profundizar en los detalles por tratarse de un tema privado.

Diealis niega acuerdo económico

En medio de la controversia, Diealis aseguró que está atravesando un proceso personal para mejorar tras lo sucedido. Según contó, actualmente se encuentra recibiendo ayuda profesional.

"Estoy actualmente asistiendo a terapias, estoy de la mano de Dios, también estoy con psiquiatra", declaró, dejando en claro que busca reconstruir su vida luego del escándalo.

Asimismo, negó tajantemente las versiones que apuntaban a un posible acuerdo económico con la familia de su expareja. "Yo nunca me he reunido con el papá de Vero. Él nunca me ha pedido dinero ni yo he ofrecido dinero", afirmó.

Magaly Medina no le cree a Diealis

Sin embargo, no todos quedaron convencidos con sus declaraciones. Desde el set de Magaly TV La Firme, Magaly Medina expresó su escepticismo frente a este tipo de discursos en casos similares. "Todos dicen que están de la mano de Dios... todos dicen que van a terapia", comentó.

"Si realmente está arrepentido, debería ir a rehabilitación", añadió, aludiendo a la necesidad de medidas más concretas frente a denuncias de violencia.

Así, tras la polémica por la presunta agresión contra su expareja, Diealis decidió pronunciarse públicamente, ofrecer disculpas y asumir un mea culpa, mientras asegura que atraviesa un proceso personal enfocado en cambiar y enfrentar las consecuencias de lo ocurrido.