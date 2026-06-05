Luciana Fuster habla sobre la posibilidad de casarse y tener hijos con Juan Morelli: "Uno nunca sabe"

05/06/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Luciana Fuster está viviendo una de las etapas más emocionantes de su vida, ya que acaba de abrir su propia academia de modelaje. En medio de ello, la modelo fue consultada sobre la posibilidad de casarse y convertirse en madre junto a su novio, Juan Morelli. Sin embargo, ella dejó en claro que por ahora está enfocada en cumplir sus metas personales, aunque no cierra la posibilidad de formar una familia.

Luciana va paso a paso con Juan Morelli

En una reciente entrevista que concedió a 'Magaly TV, la firme', la ex Miss Grand International fue consultada directamente sobre la posibilidad de contraer matrimonio con Juan Morelli. En ese sentido, dijo que aún no ha recibido un anillo de compromiso y tampoco está obsesionada con ese tema, ya que considera que todo debe darse como parte de un proceso.

"No, imagínate, todavía. Bueno, uno nunca sabe, ¿no? No te digo que no porque yo tampoco sé, pero todavía no hay anillo. Paso a paso", dijo respecto a la posibilidad de haberse comprometido con Morelli.

Sobre el sueño de convertirse en madre, Luciana fue muy sincera al decir que por ahora está enfocada en otras cosas. "En algún momento, definitivamente sí. Yo creo que es algo muy bonito, pero más adelante. Todavía no es momento para hablar de eso", confirmó.

Por su lado, Juan estuvo acompañándola durante la inauguración de su academia de modelaje y resaltó lo enamorado que está de la modelo. También dijo que ambos están enfocados en sus proyectos y en sacar adelante su relación, que ya tiene poco más de un año y medio.

"Soy un acompañante más, muy enamorado de esta mujer hermosa, y ojalá este lugar (la academia) esté lleno de bendiciones que se merecen todos. Ya llevamos un tiempito viviendo este amor tan bonito y con calma", comentó.

La academia de Luciana Fuster

En uno de los videos que la joven de tan solo 27 años compartió en sus historias de Instagram, se la ve emocionada con la voz entrecortada luciendo un majestuoso vestido y seguidamente agradecer a todos los que la apoyaron a cumplir esta nueva meta de abrir 'Luciana Fuster Academy'.

Durante su discurso, la modelo peruana aseguró que este logro no solo es suyo, sino de todos los que estuvieron alentándola en cada paso que dio en su carrera profesional.

"Quiero agradecerles de verdad, de todo corazón por acompañarnos en este sueño, y digo acompañarnos, porque no estoy sola", señaló la expareja de Patricio Parodi, durante la inauguración de su academia de modelaje, cuyo lema es: "Donde la pasión y la disciplina se convierten en legado".

De esta manera, Luciana Fuster disfruta de una etapa marcada por nuevos retos profesionales y estabilidad sentimental junto a Juan Morelli. Aunque no descarta casarse o convertirse en madre en el futuro, dejó claro que sus prioridades actuales están centradas en consolidar sus proyectos personales y seguir creciendo paso a paso.