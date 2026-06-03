Samahara Lobatón es eliminada de 'La Granja VIP' y hace predicción: " Shirley va ser la ganadora"

03/06/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

¡Fuera de la competencia! Samahara Lobatón se convirtió en la más reciente eliminada de La Granja VIP a pocos días de la esperada gran final del reality. Su salida sorprendió a los seguidores del programa y a sus compañeros, ya que era considerada una de las participantes con mayor protagonismo dentro del reality y hasta se comentó que era de las favoritas para ganar y llevarse el jugoso premio.

Samahara Lobatón fue eliminada de 'La Granja VIP'

La gala de eliminación estuvo marcada por la tensión. En un primer momento, Paul Michael fue anunciado como uno de los participantes salvados gracias al respaldo del público. Minutos después, Gabriela Herrera también aseguró su permanencia en el programa. De esta manera, la decisión final quedó en manos de los votos entre Samahara Lobatón y Mónica Torres.

Antes de conocerse el resultado, ambas concursantes recibieron emotivos mensajes de sus familiares, lo que incrementó la carga emocional de la noche. Finalmente, Ethel Pozo fue la encargada de anunciar que Samahara debía abandonar la competencia. La noticia tomó por sorpresa a varios de los presentes, quienes no esperaban que una de las figuras más comentadas del reality quedara fuera tan cerca de la final.

Tras conocer su eliminación, la influencer se mostró conmovida y agradecida por la experiencia vivida durante su permanencia en la granja. Además, expresó su felicidad por el pronto reencuentro con sus tres hijos, a quienes no veía desde hace varios meses debido a las exigencias propias del programa de convivencia.

"Ya estaba bien deprimida, tenía bajones estos días. Ha sido fuerte para mí que Pati se vaya, fue desestabilizarme por completo. He almorzado sola llorando, fue bastante duro para mí y no ver tres meses a mis hijos. Me voy feliz con el corazón contento, me voy abrazar a mis hijos, a besarlos. Me voy feliz con una experiencia maravillosa", dijo en un inicio.

¿Samahara vaticinó quien ganará el reality?

Durante la entrevista posterior a su salida, Samahara confesó que atravesó momentos difíciles en las últimas semanas. Según contó, la partida de Pati Lorena afectó considerablemente su estado emocional, provocándole episodios de tristeza y desánimo. Pese a ello, aseguró que abandona el reality satisfecha por todo lo aprendido y convencida de que Shirley Arica tiene grandes posibilidades de convertirse en la ganadora de esta temporada.

"Ha sido una experiencia maravillosa, pero ya. Shirley va ser la ganadora y lo reafirmo, sabíamos que iba a pasar que una de nosotras tendría que ir. Era inevitable que esta semana una de nosotras se vaya, una víbora va a ganar y es Shirley", sentenció.

Es así que, la eliminación de Samahara Lobatón marca uno de los momentos más emotivos de la recta final de La Granja VIP. Aunque su salida sorprendió a muchos, la influencer aseguró irse agradecida por la experiencia, lista para reencontrarse con sus hijos y satisfecha por todo lo vivido dentro del reality.