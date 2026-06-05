Padre de familia asesina y descuartiza a su HIJA de 15 años porque tenía novio en otro pueblo

05/06/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Una adolescente de 15 años perdió la vida en un caso que ha generado conmoción y rechazo por las circunstancias que rodearon su muerte. Según las investigaciones preliminares, la menor habría sido asesinada por su propio padre luego de que este descubriera que mantenía una relación sentimental con un joven que residía en otro pueblo, una situación que no contaba con su aprobación.

Menor pierde la vida a manos de su padre

La víctima, identificada como Shabba, había desaparecido días antes de que las autoridades encontraran sus restos dentro de una caja de metal abandonada en un tren. El hallazgo encendió las alarmas y dio inicio a una compleja investigación para determinar la identidad de la menor y establecer quiénes estuvieron detrás del crimen que estremeció a la comunidad.

Con el avance de las pesquisas en India, los investigadores lograron reconstruir los últimos movimientos de la adolescente y centraron sus sospechas en su entorno familiar. De acuerdo con la Policía, el principal acusado es su padre, Biggan Ansari, quien habría reaccionado con furia al enterarse de que la joven continuaba en contacto con un muchacho de otra localidad pese a sus constantes advertencias.

Las cámaras de seguridad desempeñaron un papel clave para esclarecer lo ocurrido. Las imágenes permitieron seguir el recorrido de varias personas relacionadas con el caso y reforzaron las hipótesis de los agentes. Como resultado de las investigaciones, además del padre de la víctima, otros dos familiares fueron detenidos por su presunta participación en el encubrimiento del hecho.

El caso ha provocado una profunda reflexión sobre los mal llamados "crímenes de honor" y las consecuencias que pueden surgir cuando se intenta controlar la vida personal de los jóvenes. Mientras continúan las diligencias judiciales y forenses, la población exige que el crimen no quede impune y que todos los responsables reciban la máxima sanción correspondiente.

¿Qué es un 'crimen de honor"?

Los llamados crímenes de honor son una de las expresiones más extremas de violencia familiar y de control sobre la vida de mujeres y niñas. Bajo la falsa idea de proteger la reputación de una familia, algunas personas justifican agresiones, amenazas e incluso asesinatos contra quienes toman decisiones que no aprueban.

Diversos organismos de derechos humanos han advertido que estas prácticas vulneran derechos fundamentales y perpetúan la desigualdad. Ninguna tradición, creencia o presión social puede estar por encima del derecho a la vida, la libertad y la autonomía personal.

Es así que, el caso de Shabba vuelve a evidenciar las devastadoras consecuencias de estas conductas. Más que una tragedia aislada, representa un llamado urgente para combatir cualquier forma de violencia que pretenda disfrazarse de honor.