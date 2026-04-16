Pamela López confiesa que Paul Michael es celoso y asegura que no es el amor de su vida

16/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Después de protagonizar varios momentos en La Granja VIP, Pamela López abrió su corazón y contó detalles de su relación con Paul Michael, asegurando que es celoso y marcando distancia al decir que no es el amor de su vida.

Pamela López expone celos de Paul Michael

Todo se dio en una conversación con Ethel Pozo, donde Pamela López respondió a las preguntas del público y abordó directamente uno de los temas más comentados: los celos de su pareja.

Lejos de esquivar la situación, la influencer fue clara al reconocer que este es uno de los puntos más complicados en su relación. "Creo que es uno de los temas complicados que tengo con Paul, no quiero justificar sus celos porque no los tiene, pero son infundados", señaló.

En esa misma línea, explicó que no encuentra razones que justifiquen estas actitudes. "Los entendería si tuviera alguna razón de 'Pamela te vi en coqueteos, te vi excediéndote o confianzuda con tal'", agregó, dejando en evidencia su incomodidad frente a este comportamiento.

Pamela López evita decir "amor de mi vida"

Pero eso no fue todo. Durante la entrevista, Pamela López también fue consultada sobre sus sentimientos hacia Paul Michael, y su respuesta terminó de encender la conversación.

"Si estoy enamorada, el amor de mi vida es muy pronto decirlo. Es un error que he cometido antes y no pienso hacerlo ahora", expresó.

Aun así, destacó aspectos positivos del cantante. "Es una persona muy bonita que se entiende conmigo en muchas cosas, pero obviamente no es perfecto", comentó.

Pamela López y Paul Michael terminaron

La historia entre Pamela López y Paul Michael no ha estado libre de conflictos. Según la propia influencer, los celos ya han provocado momentos tensos, incluso una ruptura temporal.

"Por un momento terminamos por sus celos tontos que yo traté de explicarle que solo está en su cabeza y es producto de su imaginación", contó la ex de Christian Cueva.

Estas idas y vueltas han sido parte de una relación que se ha desarrollado bajo la mirada pública, especialmente tras su participación en el programa La Granja VIP. A pesar de los conflictos, ambos han intentado continuar con su romance.

Así, Pamela López confesó que Paul Michael es celoso y dejó en claro que no lo considera el amor de su vida, revelando detalles de una relación marcada por altibajos, discusiones y sentimientos que aún siguen en proceso de definición.