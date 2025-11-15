Lambayeque: Concejo de Chongoyape aprueba vacancia del alcalde Juan Herrera por desacato judicial

15/11/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El Concejo Distrital de Chongoyape aprobó la vacancia del alcalde Juan Antonio Herrera Murillos con tres votos a favor y dos en contra durante una sesión extraordinaria realizada este 14 de noviembre en Chiclayo.

La decisión se tomó luego de evaluar un pedido que acusaba al burgomaestre de omitir y desacatar resoluciones emitidas por el Poder Judicial, vinculadas a la gestión laboral dentro de la municipalidad.

Los regidores Carlos Bonilla Roalcaba, José Inga Valle y Luz Vallejos Bravo respaldaron el pedido presentado por el Sindicato de Trabajadores Obreros de la comuna, lo que inclinó la balanza a favor de la vacancia.

El Concejo Distrital de Chongoyape (Chiclayo) aprobó la vacancia del alcalde Juan Antonio Herrera Murillos tras evaluarse un pedido que solicitaba retirarlo del cargo por omisión y desacato a resoluciones emitidas por el Poder Judicial https://t.co/LgDAOTU5vt pic.twitter.com/Zh1n9xTlw9 — Agencia Andina (@Agencia_Andina) November 15, 2025

Fallas judiciales ignoradas por el alcalde

El sindicato denunció que Herrera, miembro de Alianza para el Progreso, se negó reiteradamente a cumplir dos fallos firmes de la Corte Suprema.

Las casaciones 21-142-2022 y 17-958-2021 establecían de manera definitiva que los extrabajadores Eleazar Ponti Montenegro García y Jorge Luis Montenegro González no debían volver a sus puestos por estar procesados por actos de corrupción.

Pese a ello, de acuerdo con la documentación presentada ante el concejo, el alcalde permitió que ambos continuaran laborando en la administración edil, lo que constituiría una vulneración directa al principio de legalidad.

Pedido sindical y trámite ante el JNE

El pedido de vacancia fue impulsado por los trabajadores Luis Orellana Bravo, Arístides Pérez Hoyos y Juan Dávila Delgado, quienes señalaron que la desobediencia del burgomaestre afectaba el normal funcionamiento municipal.

Los denunciantes sostuvieron que la persistente negativa del alcalde a acatar los fallos judiciales quebraba la autoridad de las decisiones de la Corte Suprema y generaba inestabilidad administrativa.

Tras la aprobación de la vacancia, el concejo remitirá el acuerdo al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), entidad que deberá ratificar o revocar la decisión adoptada por la corporación edil.

