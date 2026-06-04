Onelia Molina confirma que le gusta Kevin Díaz en medio de rumores de romance: "Es un chico lindo"

04/06/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Los rumores sobre una posible relación entre Onelia Molina y Kevin Díaz siguen creciendo. Esta vez, la integrante de "Esto es Guerra" sorprendió al sincerarse sobre el modelo venezolano y reconocer públicamente la buena impresión que tiene de él. Sus declaraciones llamaron la atención de sus seguidores, quienes desde hace semanas especulan sobre un posible romance entre ambos.

Onelia confiesa que Kevin le parece lindo

En declaraciones para un programa de espectáculos, la odontóloga habló sobre el vínculo que mantiene con Kevin Díaz, una persona que se ha vuelto muy importante en su vida durante los últimos meses. Además de destacar su compañía constante, también dejó entrever el gran cariño y admiración que siente por él, resaltando tanto sus cualidades personales como su atractivo físico.

Sin embargo, pese a los comentarios que han surgido en redes sociales, Onelia aclaró que hasta el momento no existe una relación formal entre ambos. La chica reality explicó que continuarán compartiendo tiempo juntos debido a la amistad que los une desde hace varios años y evitó confirmar que exista algún romance oficial.

"Actualmente es alguien en verdad fundamental en mi vida porque siento que está ahí todo el tiempo, es muy buen amigo y sobre todo es una muy buena persona, sí me gusta tenerlo cerca. Quien quiere celeste, que le cueste (...) A quién no le va a gustar, es un chico lindo, lindo por fuera, por dentro, por donde lo veas. 20 puntos", dijo.

Kevin feliz con Onelia

Las especulaciones aumentaron luego de que las cámaras captaran a ambos compartiendo parte de su día. Primero coincidieron en un taller mecánico y, poco después, fueron vistos trasladándose juntos hacia un gimnasio en Miraflores. Aunque no protagonizaron escenas románticas, las imágenes volvieron a despertar las sospechas de quienes creen que la amistad podría haber evolucionado hacia algo más.

Por su parte, Kevin Díaz también tuvo palabras de elogio para Onelia Molina y destacó las virtudes que admira en ella. No obstante, cuando fue consultado sobre una eventual oficialización, prefirió mantener la reserva.

"Es increíble, con una sola palabra te la describo así, es una mujer muy buena", dijo el joven venezolano que también pertenece al reality 'Esto es Guerra', al igual que Onelia Molina.

Mientras tanto, la cercanía entre Onelia y Kevin continúa generando expectativa entre sus seguidores, quienes permanecen atentos a cualquier señal que confirme si la amistad terminará convirtiéndose en una historia de amor, cosa que podría pasar en un futuro cercano.