PSY, cantante del 'Gangnam Style', se enfrenta a serios problemas legales: ¿Qué sucedió con el rapero coreano?

04/06/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El popular cantante coreano Park Jae - sang, mejor conocido como PSY, se encontraba bajo investigación, desde hace meses, debido a que se le relaciona con delitos contra la Ley de Servicios Médicos de Corea del Sur, lo que habría dejado empañada su reputación y ahora se enfrenta a serios problemas.

PSY en serios problemas legales: ¿Qué sucedió?

En las últimas horas, de acuerdo a medios internacionales y de Corea del Sur, el intérprete del exitoso 'Gangnam Style' ha sido remitido a la Fiscalía de Corea del Sur, bajo la sospecha de haber recibido, por medio de terceros, medicamentos psicotrópicos sujetos a prescripción, de acuerdo a lo informado por la Policía del país asiático.

Él está acusado de haber hecho que su representante y otras personas recogieran los medicamentos psicotrópicos Xanax y Stilnox, luego de obtener recetas médicas mediante consultas no presenciales en un hospital universitario de Seúl, entre 2022 y 2025.

La Comisaría de Policía de Seodaemun, en Seúl, informó de que remitió a la fiscalía, el viernes pasado, a un total de seis personas, entre ellas el artista, su representante y el doctor que prescribió los medicamentos, bajo la sospecha de violar la Ley de Servicios Médicos.

"La investigación policial sobre la presunta violación de la Ley de Servicios Médicos, relacionada con la recogida, por parte de terceros, de somníferos, ha concluido, y cooperaremos activamente con cualquier investigación adicional de la fiscalía", dijo P Nation, la agencia de representación de PSY", se lee en comunicado.

La agencia del cantante aceptó que se ha tratado de un error y una negligencia que un tercero recogiera los medicamentos, aunque afirmaron que estos fueron recetados por tal razón señalan que no hubo recetas falsas.

Psy foi encaminhado à promotoria por alegações de que teria pedido ao seu manager que retirasse medicamentos psicotrópicos em seu nome.



O Ministério Público do Distrito Oeste de Seul recebeu o caso da polícia e está investigando Psy, seu manager, um professor de um hospital... pic.twitter.com/Yjc1Y88V3N — NPOMV | Zine (@npomvtt) June 4, 2026

¿PSY podría ir a prisión?

Hay que mencionar que, ante la situación legal que afronta el intérprete surcoreano surge la pregunta si es que podría acabar tras las rejas. De acuerdo con la ley de Corea del Sur, en caso de ser encontrado culpable, PSY podría enfrentar hasta una pena de un año de prisión o una multa de $6,500 dólares.

Por tal razón, es poco probable que el idol de K-Pop, de 49 años, llegue a estar tras las rejas como en el 2001 por posesión de marihuana con esto en su historial su situación podría inclinarse su defensa respecto a esta última investigación.

En síntesis, el rapero PSY, creador del exitoso tema 'Gangnam Style', se encuentra en el ojo del huracán luego de encontrarse bajo investigación y ser remitido a la Fiscalía de Corea del Sur debido a que se sospecha que haya recibido, por medio de terceros, medicamentos psicotrópicos sujetos a prescripción.