Samahara Lobatón sorprende con INESPERADA confesión tras ser eliminada de 'La Granja VIP'

04/06/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Samahara Lobatón fue eliminada de 'La Granja VIP', lo que generó impacto entre sus seguidores, pero causó mayor revuelo tras soltar una inesperada confesión tras su salida del reality debido a que está relacionado a Pamela López.

Samahara Lobatón se confiesa tras su eliminación

Para sorpresa de su club de fans, Samahara Lobatón le dice adiós al reality de convivencia tras no lograr vencer a Mónica Torres en la temida placa de eliminación. Tras escuchar su nombre y saber que era el momento de la despedida, la joven influencer se mostró conmovida y agradecida por la experiencia vivida durante su permanencia en 'La Granja VIP'.

Como era de esperarse, la joven salió del set para pasar a una entrevista donde realizaría polémicas confesiones y declaraciones. En un primer momento, Samahara sostuvo que se iba con el corazón contento, ya que podrá volver a ver a sus tres hijos tras estos tres meses en el show y, seguidamente, precisó que no consideraría volver a formar parte de otro reality similar (24/7) porque no quiere volver a estar lejos de sus pequeños.

Asimismo, no dudó en expresar su confianza en el desempeño de Shirley Arica y apostó a que ella sería la ganadora de la competencia; sin embargo, durante su entrevista, al ser consultada sobre qué personaje del reality no le gustaría volver a ver nunca más, Samahara Lobatón sorprendió al dejar en claro que no desea cruzarse con Pamela López.

¿Qué dijo sobre Pamela López en 'La Granja VIP'?

Samahara Lobatón calificó a la expareja de Christian Cueva como una persona "aburrida", con quien no le gustaría volver a trabajar en televisión ni en ningún otro sitio.

"A la señora Pamela López (¿No piensas trabajar con ella nunca más?) Ay no, es señora, de verdad, qué aburrida. Piensa que... no sé. Mejor sin comentarios", precisó.

Al fundamentar su molestia, acotó que Pamela López buscaba cada momento para mencionar a su madre, Melissa Klug, retomando el conflicto que tuvo en el pasado por un presunto "affaire" con 'Cuevita'.

"(La primera semana que entraron como que) Normal, pero es que ella no dejó afuera el tema que tenía con mi mamá. Es más, ayer en el cara a cara me vuelve a mencionar a mi mamá. Entonces, si ella tiene una obsesión con mi vieja, ya es muy su problema de ella, ¿no? O sea, yo no le he hecho absolutamente nada", indicó a Ric La Torre.

Samahara Lobatón vs. Pamela López en 'La Granja VIP'

Como se recuerda, previo a saber que sería eliminada de 'La Granja VIP', Samahara Lobatón arremetió contra Pamela López durante un careo, asegurando que estaba cansada de que la trujillana se victimizara a nivel nacional, en clara referencia a conflicto legal que tiene aún con Christian Cueva.

"La mujer que más se revictimiza en este país, eres tú. Vamos tres años con la misma cantaleta, adentro con la misma cantaleta y seguimos. Con mi madre no te metas, no está aquí, no te ha hecho nada dentro de 'La Granja', no la menciones que su nombre te queda grande", dijo la hija de Melissa Klug durante la dinámica.

Tras este 'cara a cara' y ver los resultados de la eliminación, Samahara Lobatón volvió a sorprender, pero esta vez al confesar que no quiere volver a ver a Pamela López por el tenso momento que vivieron dentro de 'La Granja VIP' y considerar que tiene "una obsesión" con Melissa Klug.