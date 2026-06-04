Melissa Klug emocionada por el embarazo de su hija Gianella: "Estoy súper feliz, ella es trabajadora"

04/06/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Melissa Klug no pudo evitar sentirse emocionada al saber que su primogénita, Gianella Marquina, está esperando su primer bebé. La empresaria aseguró que en su casa todo es felicidad y emoción, ya que están a la espera del nuevo integrante de su gran familia, quien será contemporáneo de los hijos de Samahara y de su última hija, Cayetana.

Melissa, feliz por volver a ser abuela

En entrevista con un conocido diario local, la 'Blanca de Chucuito' expresó la emoción y alegría que siente al saber que volverá a ser abuela. Además, resaltó la gran mujer en la que se ha convertido su hija mayor, quien culminó una carrera profesional y vive alejada de los escándalos.

"Sí, es una bendición. Mi Giane ya vive desde hace años con su novio. También terminó su carrera de abogada, ejerce y es trabajadora ", aseguró muy orgullosa.

Asimismo, destacó que Samahara aún no se había enterado de que su hermana mayor será mamá, aunque probablemente ya lo sabe, pues fue eliminada de 'La Granja VIP' hace unas horas. Melissa también reveló que ya conocen el sexo de su nuevo nieto o nieta y que próximamente lo darán a conocer.

Según comentó, Gianella tiene aproximadamente tres meses de embarazo y, aunque volverá a ser abuela, aún se considera una mujer joven y atractiva, ya que nunca ha dejado de cuidarse. Finalmente, señaló que su nuevo nieto o nieta se llevará muy bien con su última hija y con los hijos de Samahara.

"Ya se sentía un poco grande (mi casa), pero cuando llegan mis nietos, los hijos de mi Sammy, todo es fiesta. Juegan con Cayetana (su última hija). Dios me ha bendecido", concluyó.

Gianella Marquina revela su embarazo

La influencer decidió hacer público su embarazo luego de mantenerlo en reserva durante varios meses. En su mensaje, expresó la enorme felicidad que siente por la llegada de su bebé y contó que esta nueva experiencia ha transformado por completo su rutina. Además, destacó que junto a su pareja vive con ilusión cada momento previo al nacimiento de su primer hijo.

"Empieza una nueva etapa en nuestra vida, ahora en casita seremos 3, y no podemos estar más felices por la llegada de bebé (...) Sinceramente, no sé si algún día voy a poder explicar con palabras todo lo que siento, la felicidad inmensa, los nervios, la ilusión, los miedos bonitos y todos los cambios que mi mente y cuerpo han atravesado estos meses, realmente ha sido de locos pero en el sentido más bonito", escribió.

En medio de esta nueva etapa familiar, Melissa Klug disfruta con entusiasmo la llegada de otro integrante a su familia. La empresaria destacó el crecimiento personal y profesional de Gianella Marquina y aseguró que todos esperan con ilusión el nacimiento del bebé, que traerá aún más alegría a su hogar.