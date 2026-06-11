Murió querida actriz y presentadora de TV: Libraba una dura batalla contra el cáncer

11/06/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Adiós a un rostro emblemático de la televisión. Se confirmó la muerte de una querida actriz y presentadora, quien libraba una dura batalla contra el cáncer. Amigos, colegas y seguidores le rindieron homenaje con sentidos mensajes de despedida en sus redes sociales.

Presentadora de TV murió tras sufrir enfermedad incurable

La industria del entretenimiento y del espectáculo está de luto. De acuerdo a los últimos reportes, un rostro conocido de la televisión en los años 80 y 90, perdió la vida a los 66 años. En una de sus últimas entrevistas había revelado que llevaba un tiempo enferma tras ser diagnosticada con "cáncer pulmonar en estadio tres".

La noticia causó gran desconcierto, ya que no se esperaban la pérdida de la conductora de TV, Patrizia Caselli, el último 9 de junio. Tras este suceso, muchos recordaron que la también cantante y actriz permaneció alejada de los reflectores debido a su complicado estado de salud.

Pese a que sus familiares no detallaron las causas exactas de su deceso, muchos lo vincularon con su valiente lucha contra la enfermedad incurable que marcó una de las etapas más difíciles de su vida, que la obligó a someterse a una cirugía en la que le retiraron parte del pulmón derecho, además de iniciar tratamientos de quimioterapia.

Amigos y colegas le dan el último adiós

La muerte de Patrizia Caselli, reconocida conductora de televisión que marcó toda una época en la pantalla chica de Italia, dejó en luto la industria televisiva de su país y una ola de mensajes de apoyo a sus familiares, quienes atraviesan un duro momento por su pérdida. Amigos y colegas no tardaron en mostrar su pesar y extender sus condolencias.

¿Quién era Patrizia Caselli?

Patrizia Caselli fue una actriz, cantante, showgirl y conductora de televisión nacida el 13 de mayo de 1960. Su carrera comenzó desde muy joven en el mundo de la publicidad y el entretenimiento, donde llegó a colaborar con el director italiano Nanni Loy antes de dar su salto a la televisión.

La popularidad le llegó gracias a su trabajo en la televisión, dentro de las marcas Antennatre y Telealtomilanese. Posteriormente, dio el salto a la televisión italiana, donde participó en programas de entretenimiento como "Bella d'estate", "La rete", "Detto tra noi" y "Se fosse...".

En 1994, dejó la televisión para acompañar a Bettino Craxi a Hammamet, permaneciendo a su lado hasta la muerte del exlíder socialista. En los últimos años, había regresado ocasionalmente al cine.

En su época como conductora de programas de variedades colaboró con otras figuras famosas de la televisión italiana, como el actor Walter Chiari, con quien también tuvo una mediática relación amorosa.

Es así como una vez más la industria del espectáculo se viste de luto tras confirmarse la muerte de la famosa conductora de televisión y actriz, Patrizia Caselli, quien marcó toda una época en la pantalla chica durante los años ochenta en Italia.