Alejandro Sanz y Stephanie Cayo viven una luna de miel: Pareja causó revuelo tras llegar a Machu Picchu

24/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La llegada de Alejandro Sanz y Stephanie Cayo a Cusco ha despertado gran interés. La pareja eligió la ciudad imperial como destino para una escapada especial, teniendo como principal objetivo visitar Machu Picchu, uno de los lugares más emblemáticos del Perú. Ambos estarán disfrutando de una especie de luna de miel poco después de confirmar su relación sentimental.

Alejandro y Stephanie llegan a Cusco

El cantante español y la actriz arribaron el jueves 23 de abril y, desde entonces, su presencia no ha pasado desapercibida. Ambos confirmaron recientemente su relación a través de redes sociales, por lo que este viaje también representa una forma de compartir momentos juntos lejos del ruido mediático. Cusco, con su misticismo y paisajes, se convierte así en el escenario ideal para esta etapa.

Asimismo, se conoció que la pareja se trasladó hacia el Valle Sagrado, donde habría optado por hospedarse en un exclusivo hotel de la zona. Desde allí, planean iniciar su recorrido hacia Machu Picchu, una experiencia que muchos consideran imperdible. La elección del destino refleja no solo interés turístico, sino también la búsqueda de conexión con la cultura y la historia peruana.

Alejandro Sanz en Cusco

Por otro lado, la presencia de ambos ha generado expectativa entre fanáticos y curiosos, quienes esperan cruzarse con ellos en las calles cusqueñas. Mientras tanto, su romance sigue siendo tema de conversación en medios internacionales, lo que añade un matiz mediático a un viaje que, en esencia, parece pensado para disfrutar en pareja.

"Bueno, a la vista está que siempre va de chica en chica, chicas jóvenes, y en cuanto ya tienen una cierta edad, pues las cambia por otra más joven. Alejandro Sanz puede tener a todas las que quiera, cuando quiera y porque quiera", dijo un periodista español sobre la relación de Alejandro y Stephanie.

Alejandro y Stephanie se besan en concierto

Durante su presentación en el Barclays Center de Brooklyn, la actriz se encontraba entre el público disfrutando del show. Sin embargo, la noche tomó un giro especial cuando el artista decidió invitarla a subir al escenario. Lo que parecía una simple interacción con el público terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la velada.

Ya sobre el escenario, ambos se mostraron muy cercanos y compartieron un baile que reflejaba complicidad y confianza. El instante más impactante llegó poco después, cuando Alejandro Sanz sorprendió a Stephanie Cayo con un apasionado beso frente a todos. La reacción fue inmediata: aplausos, gritos y una ola de emoción que recorrió todo el recinto.

En medio de miradas curiosas y comentarios mediáticos, la visita de Alejandro Sanz y Stephanie Cayo a Cusco combina romance, turismo y expectativa. Mientras recorren destinos emblemáticos como Machu Picchu, la pareja vive una etapa especial, disfrutando del país y manteniendo la atención pública sobre cada uno de sus movimientos.