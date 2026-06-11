¿Pamela Franco y Christian Cueva decidieron tener un bebé?: Esta fue la inesperada respuesta de la cantante de cumbia

11/06/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Después de compartir varios días al lado de su pareja Christian Cueva en unas merecidas vacaciones en un país de Centroamérica, Pamela Franco tuvo una inesperada respuesta al ser consultada sobre si este tiempo junto al futbolista ha servido para conversar acerca de la posibilidad de tener un hijo.

¿Pamela Franco y Christian Cueva tendrán un bebé?

Cuando surgieron rumores de que había supuestos problemas en su relación, Pamela Franco y Christian Cueva sorprendieron en sus redes sociales disfrutando de las paradisíacas playas de Panamá, en las que se les vio más felices que nunca reflejando que atraviesan un buen momento.

Ahora, tras su regreso al Perú, la cantante de cumbia brindó una breve entrevista al programa 'Desvelados' en el que le consultaron acerca de si dentro de los planes que tiene con el autodenominado '10 de la calle' figura la de traer un bebé al mundo.

Recordemos que ambos tienen hijos, pero con sus exparejas, por lo que ello sería dar un paso importante en su compromiso. Lejos de inmutarse o tratar de evadir la pregunta, la intérprete chimbotana sostuvo que sí es un tema que lo ha abordado con 'Aladino' y no le cierra las puertas a ello.

"Obviamente cuando uno tiene una pareja quiere tener una familia con hijos y todo ¿no? Es una gran responsabilidad, es un deseo se podría decir, algo lindo entre nosotros que sí lo hemos comentado y por eso estamos trabajando bastante porque es importante tener una estabilidad no solo emocional sino también económica para darle lo mejor a los nuestros", afirmó.

@desveladospe #DesveladosPorElMundial ¡SE VIENEN NOVEDADES! 🎶👀 Pamela Franco reveló que Christian Cueva podría volver a sorprender con la música y también contó cómo lograron fortalecer su relación tras un periodo en el que ambos estuvieron enfocados en sus proyectos ❤️✨ ♬ sonido original - Desvelados

El pedido a Christian Cueva por su cumpleaños

La exintegrante de Alma Bella se encuentra próxima a cumplir años y aprovechó la oportunidad para hacerle saber al exvolante de la selección peruana qué es lo que desea para esa fecha importante en su vida.

"Se me metió la idea loca de hacer mariachi y entonces tengo una grabación ahorita que va a salir cantando este género musical (¿Con Christian?) No, él tiene que vestirse de mariachi y tiene que hacerme la serenata que ya viene mi cumpleaños por favor. No he dicho nada, pero por favor", expresó entre risas.

Como vemos, Christian Cueva y Pamela Franco derrocharon amor en las playas de Panamá evidenciando que atraviesan un buen momento. Ahora, la cantante de cumbia ha deslizado la posibilidad de que en un futuro puedan tener un bebé, pero resaltó que es una gran responsabilidad.