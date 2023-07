Magaly revela que tiene enfermedad que hace lucir su vientre abultado: "Estoy a dieta, he bajado 2 kilos"

Magaly está en el ojo de la tormenta después que fuera sentenciada a 1 año 8 meses de prisión preventiva en un juicio que lleva con Jefferson Farfán; sin embargo, ha hecho una pausa para revelar mediante sus redes, que ha sido diagnosticada con una enfermedad que la ha obligado a lleva una dieta especial.

La conductora de "Magaly Tv, la firme" tomó su cuenta de Instagram, donde tiene más de 1.5 millones de seguidores, para anunciar que ha sido diagnosticada con SIBO (sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado), esto después que varios de sus seguidores notaran su vientre algo abultado.

Ella empezó tomando el tema de forma burlona, diciendo que no es que "haya comido mucho pan chicharrón", sino que se debe al síndrome antes mencionado.

"Es nuevo para mí y nos lleva a estar constantemente hinchadas. Comamos lo que comamos, que era lo que a mí me pasaba", explicó la conductora, mientras mostraba su vientre luciendo un vestido azul.

Asimismo, narró que la noticia la tomó por sorpresa después de realizarse algunos exámenes médicos, donde también se enteró que es intolerante a la lactosa; además, reveló el motivo por el cual padece de SIBO.

En otro momento del video, Magaly Medina agregó que actualmente está tomando antibioticos y además, lleva una dieta baja en Fodmap.

"No puedo comer ajo, cebolla, espárrago, granos, muchas menestras, frutos secos. Solo puedo comer pescado, pavo, pollo, pero no lo puedo sazonar. Es una dieta que hay que llevarla según lo que te diga tu médico. He bajado 2 kilos", contó en el video.