Municipalidad de Pueblo Libre desmiente robo de camioneta de Carlos Vílchez: ¿Qué pasó realmente?

22/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Frente a los rumores de un asalto armado, la entidad edil aclaró que el humorista Carlos Vílchez no sufrió el robo de su vehículo. A través de un comunicado, el municipio precisó que delincuentes solo sustrajeron el vidrio de un retrovisor, calificando el hecho como un incidente aislado.

Denuncia por presunto robo

Según registros de la alerta vecinal, el hecho se habría producido poco antes de las 10:00 p.m., en donde el cómico se tuvo que trasladar a pie hasta el módulo 10 de seguridad para poder revisar las cámaras de seguridad y hacer la denuncia.

Esta alerta se realizó a través de una publicación del grupo "Todos por Pueblo Libre" en Facebook, quienes aprovecharon el caso para exigir mayor refuerzo en la seguridad y pedir que la zona sea liberada de la delincuencia, pues es considerada como "zona picante".

El comunicado vecinal mostró su molestia ante la falta de apoyo por parte de las autoridades, quienes no brindaron el auxilio inmediato hacia el comediante y esperaron que se traslade hacia el módulo por su cuenta para solicitar ayuda.

"Exigimos a la Municipalidad de Pueblo Libre y a la gerencia de Seguridad Ciudadana que refuercen la vigilancia de este sector. No es posible que un punto tan concurrido sea zona liberada para la delincuencia por falta de rondas preventivas.", notificó el comunicado vecinal.

Sin embargo, el humorista se trasladó a la central de monitoreo donde la municipalidad le brindó el apoyo para revisar las cámaras de videovigilancia y poder identificar a los responsables.

Municipalidad desmiente versión vecinal

Este caso habría generado conmoción, al ser un personaje público y víctima de robo, no obstante, la entidad edil aclaró que se trataría un robo, pero de mínima escala.

"El hecho ocurrido corresponde a un incidente aislado, en el cual una persona desconocida sustrajo únicamente el vidrio de uno de los retrovisores", señaló la Municipalidad de Pueblo Libre.

Tras ello, el municipio manifestó que este hecho se haya tenido que extender con información inexacta y llegue a considerarse un delito de mayor magnitud, además advirtió también que el generar ese tipo de alarma entre vecinos solo cambia la idea de seguridad ciudadana.

El mensaje municipal también mostró su compromiso ante la inseguridad en el distrito, donde reforzarían sus labores de patrullaje, prevención y respuestas ante llamados de emergencias.

Este hecho resalta la importancia de percibir la información viral con los reportes oficiales antes de difundir alarmas sobre hechos de interés público.