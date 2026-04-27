¡Medida de prevención! Taylor Swift planea estrategia en contra de la inteligencia artificial

27/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En medio del creciente uso de la inteligencia artificial en el mundo, la cantante internacional Taylor Swift ha decidido ejecutar una estrategia que busque frenar el uso indiscriminado de estas herramientas.

Como parte del cuidado de su imagen y voz, la interprete de los temas más escuchados en el mundo, ha mencionado ejercer una serie de solicitudes para proteger la marca personal que maneja desde hace años.

Polémicas medidas en contra de la inteligencia artificial

El pasado 24 de abril, la cantante estadounidense presentó una serie de solicitudes que tienen la finalidad de registrar su voz e imagen como una marca.

Esta medida busca asegurar la protección frente al uso no autorizado de su identidad por medio de herramientas de inteligencia artificial.

Por medio del despacho de abogados Gerben IP, los documentos fueron presentados en nombre de TAS Rights Management. Dicha empresa es la compañía que maneja la propiedad intelectual, distintivos, derechos para la cantante y compositora Taylor Swift.

Asimismo, según el abogado especializado en propiedad intelectual Josh Gerben, menciona que esta medida es un reflejo del cambio más amplio en el que las celebridades quieren proteger su imagen por medio de la ley.

Incluso, dos de las solicitudes corresponden a marcas sonoras relacionadas con la voz de la artista e incluyen las frases como: Hey, it's Taylor Swift y Hey, it's Taylor.

Imagen y marca visual

Además, la tercera solicitud de la solista estadounidense esta relacionada con una imagen de ella con una guitarra rosada con una correa negra. En dicha fotografía, el atuendo que usa es un body multicolor y botas plateadas.

Según el abogado que dio a conocer el caso, esta medida podría ampliar la protección que las leyes ofrecen sobre el derecho de la propia imagen bajo la normativa del uso incorrecto de figuras públicas.

"Al registrar frases específicas vinculadas a su voz, Swift podría impugnar no solo las reproducciones idénticas, sino también las imitaciones que sean 'confusamente similares', un criterio clave en la legislación sobre marcas registradas", explicó el abogado.

De igual forma, una de las principales motivaciones de Swift en ejecutar estas solicitudes fue la manera como se difunden sus imágenes sin autorización en contextos políticos y controversiales.

En conclusión, esta prevención sirve de iniciativa para más celebridades que pueden ver el uso indiscriminado su imagen en contextos que solo buscan lucrar y generar vistas entre los usuarios, más no representan sus ideales y opiniones.