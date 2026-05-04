¿Reconciliación a la vista? Austin Palao y Flavia Laos con captados juntos en Cusco: "Esto recién empieza"

04/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Flavia Laos y Austin Palao han vuelto a ser captados juntos, después de haber terminado su relación sentimental hace varios años. El exchico reality y la influencer viajaron juntos a Cusco y, aunque no publicaron nada que los comprometiera en redes sociales, seguidores los expusieron. Magaly terminó por confirmar su cercanía con una foto tomada por un 'urraco'.

¿Austin y Flavia se reconciliaron?

El viaje de Austin se dio en feriado largo. Desde el 30 de abril empezó a publicar fotos en Cusco. Las primeras fueron en la Plaza de Armas y en un conocido hotel de la ciudad imperial. También recorrió algunas calles y fue sorprendido por la lluvia, pero lo que más llamó la atención fueron las frases con las que acompañó las imágenes: "Esto recién empieza".

Al día siguiente, compartió que se había hospedado en uno de los hoteles más exclusivos de Cusco, donde una noche puede llegar a costar cientos de dólares, ya que son cápsulas suspendidas en el aire. Aunque no se ha confirmado que Flavia se hospedó allí, se ve que una segunda persona estuvo tomándole fotos en todo momento.

Finalmente, compartió un video desde Machu Picchu con una toma cinematográfica, pero en ningún momento mostró que la rubia hubiera sido su acompañante. Sin embargo, Magaly mostró que ambos estuvieron muy felices en la ciudad imperial y hasta se tomaron una foto con una seguidora, la cual fue expuesta en el programa.

Flavia Laos y Austin Palao juntos en Cusco

Cabe resaltar que, en los comentarios de las publicaciones de Austin, también había personas que venían rumoreando sobre el viaje con la rubia, pero nadie se atrevía a confirmarlo. Flavia y Austin terminaron su relación hace varios años, luego de muchos viajes juntos, y explicaron que tenían caminos de vida distintos. Sin embargo, todo parece indicar que podrían darse una nueva oportunidad.

La ruptura de Flavia y Austin

El noviembre del 2023, y a través de sus redes sociales, ambos cantantes decidieron compartir con sus seguidores la triste noticia de su separación, dejando a más de uno sorprendido. Según afirmó la intérprete de 'Real Bitch', la noticia de su ruptura ha sido muy difícil de comunicar; sin embargo, precisó que se habían dado cuenta que van por caminos distintos a pesar de que el cariño sigue intacto entre ellos.

"(...) Hoy quiero confirmar mi separación con Austin. Es una decisión difícil de comunicar pero ustedes siempre han sido parte de mi vida. Sentimos que estamos yendo por caminos distintos, a pesar que el cariño sigue intacto y siempre estaré para él cuando lo necesite", señaló Flavia en su comunicado en aquella oportunidad.

Aunque ninguno ha confirmado una reconciliación, las imágenes, coincidencias y testimonios han sido suficientes para encender las especulaciones. Por ahora, ambos mantienen silencio sobre su vínculo, pero el viaje juntos deja abierta la posibilidad de que Flavia Laos y Austin Palao estén escribiendo un nuevo capítulo en su historia.