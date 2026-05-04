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Escándalo en el espectáculo

¡Ampay a la vista! Magaly Medina revela nuevo jugador que habría sido infiel a su esposa

Según el video difundido por las redes sociales del programa de Magaly Medina, esta noche se revelaría un nuevo ampay.

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¡Ampay a la vista! Magaly Medina revela nuevo jugador que habría sido infiel a s (Composición Exitosa)

04/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 04/05/2026

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Hoy 4 de mayo, por medio de las redes sociales de la conductora Magaly Medina y su programa televisivo, se han difundido imágenes que revelarían un nuevo ampay a un futbolista que perteneció a la selección peruana.

Pistas que se revelan en el clip

Por medio del video, se revelan algunas de las caracteristicas del personaje que podría estar implicado en este nuevo hecho desleal que generaría polémica en el medio.

Asimismo, en la voz en off de que narra el clip, algunas de las pistas son: es un futbolista casado y con hijo que habría formado parte de la selección peruana de fútbol.

Rápidamente, en las redes sociales, los usuarios están especulando de la persona que podría tratarse este escándalo.

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En dicho video, Magaly Medina revelaría las intenciones del futbolista implicado y su modus operandis, es decir, la forma en que engaña a su esposa sin ser descubierto. 

Finalmente, el adelanto del programa se ha vuelto tendencia en redes sociales y muchos usuarios ya especulan sobre qué futbolista se trataría.

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