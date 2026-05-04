¡Irresponsabilidad! Laura Spoya es captada manejando cuando su licencia está suspendida

04/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Luego del accidente automovilístico provocado por la modelo y conductora Laura Spoya el pasado 12 de febrero de este año, nuevamente se encuentra en el centro de la polémica tras ser captada, manejando con la licencia de conducir suspendida.

Según un informe televisivo, el 1 de mayo la conductora habría actuado en contra de la ley al conducir por la vía pública haciendo uso de su licencia de manejo que está suspendida desde su accidente ocurrido en febrero.

En las imágenes difundidas, se ve a Laura Spoya saliendo de la parte delante del automóvil en lo que seria una salida con sus dos menores hijos y la cuidadora de ellos.

Accidente ocurrido en febrero de este año

A través de la grabación, la conductora habría sido captada manejando pese a tener la licencia suspendida, una sanción que estaría relacionada con el incumplimiento de un mandato de reexaminación tras el accidente ocurrido el pasado 12 de febrero.

Este episodio no es aislado. Ocurre meses después del choque que dejó como saldo una fractura vertebral y que obligó a Spoya a someterse a una cirugía de columna, un antecedente que ha vuelto a cobrar relevancia tras la difusión del video.

La controversia creció aún más debido a que, de acuerdo con la misma información, la exreina de belleza habría negado en un inicio que estuviera conduciendo, asegurando que suele movilizarse con chofer.

No obstante, las imágenes emitidas muestran lo contrario, ya que se le ve claramente al volante, lo que ha reavivado el debate en torno a su situación y el cumplimiento de la sanción vigente.

¿Qué sanción le corresponde a Laura Spoya por manejar con la licencia suspendida?

El hecho que habría ocurrido el pasado 1 de mayo, al ser Laura Spoya captada en cámaras al volante de su vehículo, según las normativas de tránsito correspondería a una infracción de tipo M02 muy grave.

Dicha multa sería el 50% de una UIT. Es decir, un aproximado de 2,575 soles, más la retención del vehículo y la resta de 100 puntos en su licencia de conducir.

La difusión de estas imágenes reavivó el debate sobre cómo las figuras públicas cumplen las normas de tránsito y la responsabilidad que conlleva su exposición ante la opinión de los demás usuarios.

En este escenario, el caso de Laura Spoya reabre el debate sobre el cumplimiento de las sanciones y el impacto de estas acciones en la opinión pública.