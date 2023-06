Brenda Serpa pide regalo especial a Alfredo Benavides: "Apórtate con la familia"

La hermana de Gabriela Serpa, Brenda Serpa, se pronunció sobre el ampay de la modelo con un joven de 22 años y brindó algunos consejos para Alfredo Benavides. Entre ellos, aportarse con la familia.

La creadora de contenido indicó que el actor cómico tiene que regalar "un viajecito" para ser un mejor postulante para su hermana. Como se sabe, las tres féminas son muy unidas y están siempre al pendiente de la otra.

"Tiene que aportarse pues, jajaja. Del humor no se vive, Alfredito. Tienes que aportarte con la familia, no sé, una comidita o un viajecito. Un viajecito no nos caería nada mal a toda la familia, hasta la 'pimpolla' se apunta por las croquetas, jajaja. Si quieres ganarte a la familia Serpa, un viajecito", declaró Brenda Serpa para el programa de Magaly Medina.