Clara Seminara responde tras críticas por publicación difundida tras la muerte de 'Yuca'

13/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Una publicación de Clara Seminara en Instagram generó críticas en redes sociales poco después de conocerse la muerte de Enrique Espejo, 'Yuca'. La actriz apareció con una bebida mientras sonaba una canción de Armonía 10, situación que algunos usuarios relacionaron con el fallecimiento del cómico.

La publicación que generó críticas

La historia difundida por Seminara mostraba a la actriz con un vaso en la mano y la canción "Me emborracho por tu amor" como fondo musical. También aparecían las frases "La obra de arte" y "La artista". La publicación no mencionaba directamente a Enrique Espejo.

Las críticas surgieron porque algunos usuarios interpretaron el contenido de la historia como una celebración por la muerte de 'Yuca'. La publicación fue compartida cuando se conoció el fallecimiento del humorista, ocurrido el viernes 11 de septiembre, a los 75 años de edad.

"No malinterpreten las cosas. Yo no sabía nada. No estaba celebrando, estaba trabajando. QPD", publicó.

La actriz explicó posteriormente que desconocía la muerte de Enrique Espejo cuando realizó la publicación y precisó que se encontraba trabajando. Su aclaración fue difundida mediante una nueva publicación en Instagram, donde también expresó sus condolencias por el fallecimiento del cómico conocido popularmente como 'Yuca'.

Tras las reacciones generadas en redes, Seminara también limitó los comentarios de su cuenta de Instagram. La medida ocurrió mientras usuarios relacionaban la publicación con el fallecimiento de Espejo y recordaban el proceso judicial que ambos protagonizaron años atrás, según la cobertura reciente.

Publicación

El antecedente entre Seminara y 'Yuca'

El vínculo entre ambos se remonta a una denuncia presentada por Seminara en 2019, relacionada con presuntos tocamientos indebidos durante las grabaciones de 'El Wasap de JB'. En mayo de 2023, Espejo recibió una condena de tres años de prisión suspendida y una reparación civil.

En septiembre de 2024, una sala penal de apelaciones anuló aquella sentencia y ordenó realizar un nuevo juicio. El caso tuvo otro cambio en enero de 2026, cuando Seminara comunicó que decidió no continuar con la denuncia debido al delicado estado de salud de Espejo.

La decisión comunicada por Seminara ocurrió meses antes del fallecimiento de 'Yuca'. En enero de 2026, la actriz explicó que había pedido a su abogado dejar el proceso debido a la condición médica del humorista, poniendo fin a su participación en aquella causa judicial pendiente.

Con la muerte de 'Yuca', el nombre de Clara Seminara volvió a aparecer en redes sociales debido a aquella publicación. La actriz aclaró que desconocía el fallecimiento al compartirla y negó que estuviera celebrando. Las críticas y su respuesta marcaron la reciente polémica.