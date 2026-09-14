"Quiero verte, a ver si es realidad": Pamela López expone chats con el hermano de Alejandra Baigorria

14/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Pamela López volvió a estar en el ojo de la polémica tras revelar que mantuvo conversaciones con Derek Baigorria, hermano menor de Alejandra Baigorria, quien aparentemente buscaba acercarse a ella y conocerla personalmente. La influencer decidió exponer los chats que intercambió con el joven y explicó que, aunque inicialmente el contacto estuvo relacionado con una propuesta de trabajo, la situación tomó un rumbo que terminó incomodándola.

Los chats de Pamela y Derek

Durante el programa 'Vale Todo', Pamela mostró parte de la conversación que sostuvo con Derek en noviembre de 2024. En los mensajes se observa que el hermano de Alejandra intentaba mantener comunicación con ella y expresaba su interés por verla. Sin embargo, López respondía de manera breve y distante, dejando en evidencia que no mostraba el mismo interés.

"Hola. Te saluda Derek Baigorria, te llamé, pero no contestaste. Tranqui, ¿te puedo llamar por aquí mejor? (...) Salgo feito. Quiero verte, a ver si es realidad o estoy soñando jajaja", le dijo Derek a Pamela luego de enviarle una foto efímera.

Chats de Pamela López y Derek Baigorria

Asimismo, la conversación continuó con mensajes en los que Derek le comentaba dónde se encontraba e incluso la invitaba a acercarse. Ante estas insinuaciones, Pamela mantuvo una actitud fría y evitó aceptar los encuentros que aparentemente buscaba concretar el joven.

"Asu qué fría. ¿No has llegado todavía? Creo que te gusta Hello Kitty. Ya mañana iré a Lima" , le dijo Derek a Pamela luego que ella le responda a varios mensajes con un "ah ya".

Chats de Pamela López y Derek Baigorria

Pamela explota contra el hermano de Ale Baigorria

Según explicó la influencer, el contacto se había iniciado bajo la posibilidad de coordinar un supuesto trabajo. Derek le habría indicado que sus asistentes respondían los mensajes y que necesitaba comunicarse directamente con ella. No obstante, ese acuerdo nunca llegó a concretarse y, posteriormente, las comunicaciones habrían adquirido un tono diferente, por lo que decidió bloquearlo definitivamente.

Finalmente, Pamela señaló que comenzó a recibir llamadas frecuentes en las que Derek le preguntaba qué quería y mencionaba regalos como carteras, bolsos o viajes. Esta actitud le pareció totalmente desubicada, por lo que decidió contar públicamente lo ocurrido y mostrar los chats que respaldarían su versión.

"Lo que sí se daba era llamadas continuas diciéndome que qué quería, preguntándome que qué quería, si quería que me regale alguna cartera, un viaje, bolsos, cosas. Sí, me pareció totalmente desubicado", concluyó.

De esta manera, Pamela López dejó entrever que las conversaciones con Derek Baigorria fueron más allá de una posible coordinación laboral. Según su versión, el joven mostró interés en verla y posteriormente tuvo actitudes que la incomodaron. Por ello, decidió exponer los chats y contar públicamente cómo se desarrolló aquel acercamiento entre ambos.