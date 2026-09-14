Pamela Franco asegura que no se fijó en la 'billetera' de Christian Cueva cuando lo conoció: "Por ahí no iba"

13/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Pamela Franco volvió a referirse a su relación con Christian Cueva y aclaró qué fue lo que realmente la atrajo del futbolista cuando comenzaron a conocerse. La cantante descartó que el dinero haya sido un factor determinante para iniciar una relación con el futbolista y explicó que fueron otras características las que despertaron su interés e hizo que se enamore perdidamente de él.

¿Qué vio Pamela Franco en Cueva?

Durante una conversación en el pódcast de Edson Dávila, popularmente conocido como 'Giselo', la artista fue consultada sobre si la personalidad, el físico o la situación económica de Cueva habían influido en sus sentimientos. Ante ello, Pamela dejó claro que nunca tuvo como prioridad el dinero del futbolista y que ese aspecto no fue lo que la conquistó. " Yo plata no he visto ahí, por Dios" , dijo Pamela entre risas.

Por el contrario, Franco destacó la conexión que existe entre ambos y aseguró que lo que más llamó su atención fue la química que sintió desde un inicio. La cantante explicó que con Cueva existe una conexión especial, marcada por la atracción y una pasión que, según considera, no aparece fácilmente con cualquier persona.

"A mí me molestan con eso y por ahí no iba. Más que la labia, porque él es habladorcito, tiene su floro, yo tengo con él algo que es difícil encontrar, que es 'piel'", dijo con mucha picardía.

Asimismo, Pamela reconoció que el futbolista tiene facilidad para conversar y desenvolverse con las palabras, aunque remarcó que su interés por él no se limitó a esa característica. Para la cantante, la relación se construyó principalmente a partir de esa conexión personal y física que logró fortalecer sus sentimientos.

"Hay química. ¿No te ha pasado eso en tu vida?. Eso, pasión. Es que eso no te pasa así nomás con alguien", remarcó.

Finalmente, ante la posibilidad de que Cueva no tuviera una buena situación económica, Franco aclaró que tampoco considera que el futbolista carezca de recursos, y por el contrario, destacó que es una persona trabajadora y dejó en claro que, cuando se enamoró de él, fueron su personalidad, la química y la conexión entre ambos los aspectos que realmente tuvieron peso.

De esta manera, Pamela Franco dejó en claro que su acercamiento a Christian Cueva no estuvo relacionado con su situación económica. La cantante considera que fueron la química, la atracción y la conexión personal las que marcaron la diferencia, factores que, con el tiempo, habrían fortalecido sus sentimientos y su vínculo con el futbolista.