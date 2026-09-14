"Sé feliz": Hugo García comparte misterioso mensaje el día que su expareja, Mafer Neyra, se casó en Lima

13/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Hugo García volvió a llamar la atención de sus seguidores luego de compartir un misterioso mensaje en sus redes sociales el mismo día en que su expareja, Mafer Neyra, contrajo matrimonio con Ernesto Cabieses. La coincidencia temporal generó diversas reacciones entre los usuarios, quienes rápidamente comenzaron a especular sobre el posible significado de sus publicaciones, ya que actualmente él tiene una relación con Isabella Ladera.

¿Hugo García le deseó felicidad a Mafer Neyra?

La primera señal apareció en Instagram, donde el influencer escribió un breve mensaje acompañado de la fecha 12-09 y un corazón rojo. Poco después, utilizó Threads para publicar otra frase de apenas dos palabras. Aunque ninguno de sus mensajes mencionó directamente a Mafer, el contexto hizo que sus seguidores intentaran encontrar una relación con la celebración.

"Sé feliz", escribió Hugo en la red social que compite con X.

Algunos internautas interpretaron las publicaciones de Hugo como una posible indirecta hacia su expareja, especialmente porque fueron realizadas mientras se desarrollaba la boda. Sin embargo, el modelo no explicó el motivo de sus mensajes ni confirmó que estuvieran relacionados con Mafer, por lo que cualquier interpretación permanece en el terreno de las especulaciones.

Por otro lado, Mafer Neyra vivió una fecha especial junto a Ernesto Cabieses, con quien celebró su matrimonio rodeada de familiares y amigos. Durante la ceremonia, la creadora de contenido recordó que ambos se conocieron cuando tenían 12 años, debido a que sus familias tenían casas en Canarias.

Asimismo, Mafer destacó que Ernesto permaneció en sus pensamientos desde aquel primer encuentro y resaltó la buena impresión que causó en sus padres desde niño. Mientras la influencer iniciaba una nueva etapa sentimental, las publicaciones de Hugo terminaron convirtiéndose en otro de los temas comentados por los usuarios.

Hugo García es un papá feliz

El exintegrante de Esto es Guerra siempre fue muy abierto al contar detalles sobre el embarazo de Isabella desde hace varios meses. En más de una ocasión mostró fotografías de cómo evolucionaba la influencer venezolana durante la gestación y, en las últimas semanas, preparó a sus seguidores para recibir a su primogénito.

Ahora que el pequeño Koa llegó al mundo, Hugo no ha hecho más que demostrar lo enamorado que está de su hijo. En una reciente publicación contó que la primera noche con su bebé no pudo dormir, pero se siente satisfecho e incluso calificó esa amanecida como "una de las noches más felices de su vida".

En otras publicaciones, García aparece cargando a su bebé y se le ve muy emocionado de tenerlo entre sus brazos. Finalmente, decidió compartir una fotografía oficial con el pequeño. La imagen conmovió a miles de seguidores, debido a que en ella expresó lo mucho que ama a su hijo. "No sabía que se podía amar así", escribió.