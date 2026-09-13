Los Mirlos llegan al Tiny Desk: la cumbia peruana sonará en el popular formato de NPR Music

13/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El inconfundible sonido psicodélico de la selva peruana resonará en uno de los escritorios más famosos del mundo. Los Mirlos acaban de ser anunciados como parte de los aclamados Tiny Desk Concerts organizados por NPR Music.

Esta participación marca un hito trascendental para la cumbia amazónica, consolidando su internacionalización en una plataforma que cuenta con millones de espectadores globales y que se ha convertido en un referente indiscutible de la música contemporánea en vivo.

Una edición que celebra el ritmo latino

El anuncio fue difundido por la cadena radial estadounidense a través de sus redes sociales, bajo la consigna "Taking over El Tiny this year". Esto forma parte de una programación especial curada rigurosamente para celebrar el Mes de la Música Latina. En esta prestigiosa edición, la agrupación originaria de Moyobamba compartirá cartelera con grandes talentos y pesos pesados de la industria musical latinoamericana.

La lista de estrellas confirmadas incluye a la cantautora chilena Mon Laferte, el músico puertorriqueño Draco Rosa, y los icónicos artistas mexicanos Los Tigres del Norte y Panteón Rococó. Asimismo, el enorme talento regional estará representado por intérpretes como Yendry, Los Texmaniacs, Alex Ferreira, Melissa Aldana, Gonzalo Rubalcaba y el brillante músico brasileño Tim Bernardes.

Perú vuelve a partiipar de este formato

La llegada de los intérpretes de éxitos imborrables como "La danza de los Mirlos" y "El lamento en la selva" a las oficinas de NPR reviste una enorme importancia histórica para la vibrante escena musical del país. Con esta flamante confirmación, se marca la segunda vez en toda la historia que un artista peruano participa oficialmente en este consagrado ciclo de conciertos.

La absoluta pionera en abrir las puertas de este codiciado formato fue la reconocida cantautora y exministra de Cultura, Susana Baca, en el 2022. Ahora, el importante relevo artístico lo asume por completo la vertiente tropical selvática, que deberá someterse a la estricta pero encantadora regla del Tiny Desk: brindar una presentación totalmente íntima, sin equipos de amplificación pesados o efectos vocales digitales.

Este nuevo logro internacional se suma al extraordinario momento que atraviesa la legendaria banda fundada en 1973. Tras festejar con gran éxito medio siglo de trayectoria la agrupación amazónica ratifica que su valioso legado musical sigue vigente y en constante evolución.

Con este inminente paso por NPR y su participación confirmada en el imponente festival Coachella previsto para 2025, la contagiosa cumbia psicodélica sigue derribando fronteras e idiomas. Los Mirlos continúan conquistando escenarios internacionales, llevando con absoluto orgullo la identidad y el espíritu festivo de la selva peruana hacia lo más alto de la industria mundial.