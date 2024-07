Camilo y Evaluna anuncian su SEPARACIÓN antes de la bienvenida a su segundo hijo

Evaluna Montaner y Camilo, quienes habían compartido su alegría por hacer todo juntos, dejaron sorprendidos a sus seguidores al anunciar su separación temporal. La pareja, en plena gira por Europa tras varias presentaciones en España, comunicó en su reciente video blog que la hija de Ricardo Montaner no seguirá acompañando a su esposo.

En el video, Evaluna comenta sobre los conflictos internos que las personas pueden experimentar respecto a sus deseos y sentimientos.

Evaluna, quien celebró recientemente el segundo cumpleaños de su hija Índigo, indicó que enfrentó una decisión complicada: Continuar al lado de su pareja o disfrutar de la tranquilidad de su hogar durante la etapa final de su embarazo. Finalmente, optó por la distancia y anunció su partida a otro continente.

" Estamos separándonos , yo me voy mañana", declaró Evaluna, agregando que regresará a su casa en Miami y no acompañará a Camilo en los días restantes de la gira.

Camilo explicó que Evaluna está en un avanzado estado de embarazo. ""Evaluna está muy embarazadísima. Nuestra partera dice que no hay problema en viajar, pero es probable que le ponga en problemas si la ven muy embarazada (...) Sintió en su corazón que ya era hora de irse para la casa".

"A mí todavía me queda una semana de gira y de verdad que me pone triste no estar con ella", agregó el intérprete de 'Ropa cara'.