Melissa Klug y su POTENTE mensaje a quienes la tildan de "mantenida" y vivir de la pensión de sus hijos

¡Fuerte y claro! Melissa Klug no dudó en defenderse de los ataques y cuestionamientos sobre su persona. La empresaria negó tajantemente ser una mala madre y de vivir de la pensión de sus hijos con Jefferson Farfán.

Melissa Klug responde a detractores

La actual pareja de Jesús Barco se presentó en el programa 'Esta Noche' para dar detalles de su vida privada y en especial, para responder por su conflicto legal con la 'Foquita' Farfán a quien deberá pagar alrededor de 300 mil dólares por incumplir el acuerdo de confidencialidad firmado tras el fin de su relación sentimental. Sin embargo, Melissa Klug no pudo evitar ser consultada sobre su opinión sobre las críticas que recibe en redes sociales.

En un primer momento, la empresaria reconoció que los duros calificativos que recibe se dieron a raíz de su ruptura con el exfutbolista, ya que antes de eso no era tan conocida como una persona mediática. La Chola Chabuca le recordó algunas de las formas en que sus detractores la tildan, entre ellas, "chupasangre" y "mantenida".

Incluso, al mencionar estas palabras ella misma, Klug no dudó en soltar una sonrisa, dejando entrever que la tienen sin cuidado lo que puedan pensar de ella, ya que ella sabe bien la clase de persona que es y el esfuerzo que realizó por el bienestar de su familia.

"Hoy en día, yo de verdad tomo las cosas según de quién vengan. Ya he aprendido con el tiempo. Si bien es cierto, me hice pública a raíz de mi separación, fui mediática, y creo que desde ahí vinieron los haters", dijo.

Niega ser "mantenida" o "mala madre"

Pero no todo quedó ahí, ya que Melissa Klug negó rotundamente ser mala madre por las acciones de Samahara Lobatón, puesto que muchos consideran que no habría sabido orientarla y aconsejarla para no ser protagonista de tantos escándalos que la dejaron mal parada a nivel nacional.

Según detalló la 'Chalaca' sus hijos, como la influencer, son mayores de edad y han elegido el camino que mejor les parezca. Sin embargo, dejó en claro que pese a ello, siempre estará presente para cada uno de sus hijos.

"Me dicen mala madre porque no he criado bien a una de mis hijas. Me dicen que soy yo una mala madre por no ayudar a Samahara, por no orientarla ni aconsejarla, cuando ya mis hijas son mayores de edad y han elegido su camino", sentenció Klug en televisión.

Finalmente, pidió que dejen de juzgarla con dureza, en especial tras su reciente pedido de que Jefferson Farfán cumpla con depositar la pensión de alimentos, que por el momento sería de S/43 mil mensuales, hasta que sus dos hijos cumplan los 28 años de edad.

