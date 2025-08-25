Oleaje anómalo podría extenderse algunos días más, según Marina de Guerra del Perú: "Tenemos 110 puertos cerrados"

25/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En comunicación con Exitosa, el capitán de fragata de la Marina de Guerra del Perú, Enrique Varea, se pronunció respecto a la presencia de oleajes anómalos en la costa peruana. Según indicó, las restricciones continuarán en algunos puertos de la costa; además, detalló que 110 de ellos permanecen cerrados.

Oleajes con intensidad moderada

Durante diálogo con Manuel Rosas para Exitosa Perú, indicó que este fin de semana se presentó la máxima intensidad del oleaje, por lo que, desde hoy, lunes 25 de agosto, ya está decreciendo a una intensidad moderada, pero esto no le quita importancia debido a que también presenta un impacto en las costas del Perú. "Estamos hablando de una altura de ola aproximada del doble de lo normal", añadió.

"Todavía van a seguir algunas restricciones en diferentes puertos, actualmente ya tenemos 110 puertos cerrados, todos los puertos del sur, todos los puertos del centro, solamente algunos del norte están operando y esta situación seguramente se va a mantener los próximos días", dijo a nuestro medio.

De tal modo, precisó que si bien el oleaje está decreciendo, desde la Marina de Guerra, constantemente, se vienen realizando evaluaciones para determinar cuáles son las variaciones de los sistemas atmosféricos que ocasionan dichos oleajes.

Evento podría extenderse algunos días más

En tal sentido, Varea informó que el oleaje presentado durante el último fin de semana, resulta ser, el más fuerte que se ha tenido en lo que va del 2025, por lo que se está evaluando el comportamiento del mar en las costas peruanas.

Además, indicó que si bien no se volvería a ver el fuerte impacto del fin de semana, dicho oleaje con una intensidad entre ligera y moderada, podría extenderse unos días más. Ante ello, señaló que la prolongación de dicho fenómeno se tendría que anunciar este lunes 25 de agosto, mediante un comunicado oficial.

"Nosotros en todo momento ternemos aquí a profesionales evaluando las condiciones, precisamente para avisar de manera oportuna, es así que el aviso con el cual hemos informado sobre el oleaje que ha golpeado estos días, la costa, ha sido emitido con unos cuatro a cinco días de anticipación", detalló Varea.

De esta manera, el capitán de fragata de la Marina de Guerra del Perú, Enrique Varea, brindó un balance sobre las acciones tomadas ante la presencia de oleajes anómalos en la costa peruana. Según indicó, dicho evento podría extenderse unos días más.