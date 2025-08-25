Paco Bazán rompe silencio tras viralización de supuesto ampay de infidelidad de Susana Alvarado

25/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Paco Bazán decidió salir a aclarar la situación tras la difusión de un video viral que insinuaba una presunta infidelidad de su pareja, la cantante Susana Alvarado, integrante de Corazón Serrano. A pesar de que el clip resultó ser completamente falso, las redes sociales no perdonaron y el conductor se vio obligado a responder muy enfurecido.

Paco Bazán rompe su silencio

El video que circuló intensamente en TikTok y otras plataformas parecía una promoción oficial del programa Magaly TV, La Firme, dejando entrever un supuesto ampay de Susana Alvarado con un hombre que no correspondía a la figura televisiva de ATV.

Aunque rápidamente se comprobó que el contenido era falso y no formaba parte de la programación oficial del espacio conducido por Magaly Medina, los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar.

Diversos usuarios comenzaron a escribirle directamente a Paco Bazán, cuestionando la fidelidad de su pareja. La reacción del exarquero no tardó en llegar y fue contundente.

Uno de los comentarios más destacados fue su respuesta a una usuaria que aludía al ampay: "Síguelo esperando gilaza, hay que tener dos dedos de frente para darse cuenta que esa promo no es de Maga, que es fake".

Poco después, cuando otro seguidor insinuó que Susana Alvarado le habría sido infiel con alguien de su edad, Paco Bazán respondió: "Si encuentras un hombre en Perú más bello de cualquier edad te regalo 100 dólares".

Paco Bazán rompe silencio tras supuesto ampay

¿Y qué dijo Susana Alvarado?

A diferencia de Paco Bazán, Susana Alvarado decidió no pronunciarse de manera directa. La integrante de Corazón Serrano prefirió mantener la calma y compartió en sus historias de Instagram una fotografía junto a Paco Bazán, ambos sonrientes y en actitud cariñosa, enviando un mensaje silencioso pero claro: su relación continúa sólida y estable.

Susana Alvarado rompe su silencio tras supuesto ampay

Recordemos que Paco Bazán siempre ha mostrado públicamente su apoyo a Susana Alvarado. Ya en otras ocasiones ha salido con uñas y dientes a defender a la integrante de Corazón Serrano, una actitud que muchos aplauden, convencidos de que realmente la ama.

Tras la viralización del supuesto ampay de infidelidad de Susana Alvarado, Paco Bazán rompió silencio para aclarar la situación y defender su relación. A pesar de los rumores y comentarios en redes sociales, ambos han mostrado con hechos que siguen unidos, compartiendo momentos juntos y dejando claro que los rumores no afectaron su vínculo.