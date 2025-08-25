Integrante de Zaca TV es acusada de trato hostil a fan durante concierto: "Te devuelvo la plata y te vas"

25/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

A través de un video viral en TikTok, una usuaria denunció los incómodos momentos que vivió durante el Zaca Fest. La joven relató que, al reclamar por el asiento que había comprado, recibió un trato hostil de parte de una integrante de Zaca TV, quien incluso le habría dicho que le devolvía el dinero y que se fuera.

Acusan a integrante de Zaca TV de trato hostil

La fan contó que llegó al recinto alrededor de las 7:20 de la noche con la ilusión de disfrutar del show. Sin embargo, al ingresar a la zona que correspondía a su entrada, notó que la distribución de los asientos era distinta a lo que había pagado. "Habían puesto el orden de los sitios completamente diferente", narró en su video.

Según su versión, la productora María Fernanda Ubierna, conocida como "Mamite", se le acercó con un tono hostil y sin darle ninguna explicación.

"Ella me dijo, escúchame, entonces te devuelvo la plata, pero te vas. Y yo me quedé callada. Después le dije, no se preocupe, y me retiré... empecé a llorar, no lo voy a negar. Muchos vieron eso", reveló la usuaria.

La joven también señaló que, tras su reclamo, sintió que se la trataba como si fuera un problema para la organización, pese a que lo único que pedía era el lugar que había comprado con su dinero.

En su testimonio, la usuaria de TikTok aseguró que la productora le respondió de manera fría, priorizando el desarrollo del show por encima de su reclamo.

"Yo le dije que me había esforzado por ganar ese dinero, que a mí no me han regalado esa entrada... y ella me dijo que tenía que hacer un show, que me comportara", contó.

Lo que más la sorprendió, según su versión, fue que la productora le dijo que de las tres mil personas presentes, ella había sido la única en quejarse.

Zaca Fest fue un éxito pese a la polémica

Lo cierto es que el Zaca Fest fue un éxito rotundo. Las tres fechas lograron sold out total, con cientos de asistentes que disfrutaron del show, compartieron fotos y videos, y gozaron al máximo con la presentación de los Zaca TV, conformados por Giacomo Benavides, Isabella Salandela, Miranda Capurro, Michelle Onetto y Domenico Benavides.

Si bien el Zaca Fest logró reunir a miles de personas y generó un ambiente de fiesta y diversión, no pasó desapercibido un incidente de trato hostil que involucró a María Fernanda Ubierna, conocida como "Mamite" en Zaca TV.