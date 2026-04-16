Cantante argentino Milo J brindará showcase totalmente gratuito HOY en Lima: Conoce la HORA y el LUGAR del evento

16/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El cantante urbano argentino Milo J ya se encuentra en Lima desde hace días atrás para brindar lo que será su único concierto en el Perú en el Estadio Nacional. Pero previamente a ello, el artista ha sorprendido con el anuncio de un showcase totalmente gratuito para este 16 de abril. Conoce aquí la hora y el lugar del evento.

Milo J y un showcase sorpresa para sus fans peruanos

El intérprete argentino Milo J, cuyo nombre verdadero es Camilo Joaquín Villaruel, y arribó a nuestra capital para brindar un concierto este viernes 17 de abril en el Estadio Nacional. El cantante logró sold out y se convertió en el artista más joven, con 19 años, en lograr dicha hazaña en el coloso capitalino.

En tal sentido, este jueves 16 de abril recurrió a su cuenta oficial de Instagram y mediante sus historias tuvo una sorpresa para todos sus fanáticos nacionales al anunciar que realizará un showcase a las 6 de la tarde en las inmediaciones del Museo de Arte de Lima totalmente gratuito.

"Gente de Lima hoy a las 6 p.m. voy a estar en el patio del Museo de Arte de Lima. Así que voy a estar contestando algunas de sus preguntas cualquier cosa entren al link para saber, pero nada nos vemos hoy a las 6 de la tarde", se le oye expresar en un video.

Milo J es sorprendido con mural en su honor

El popular 'Niño Terrible' sorprendió a sus fanáticos peruanos con su arribó a Lima días previos a su concierto que brindará en el Estadio Nacional. En esta oportunidad se reunió con el Club de Fans Oficial de Perú denominados Mil J Peruvian en el distrito de La Victoria.

Allí, tuvo un noble gesto con sus seguidores locales al pasar tiempo con ellos, firmó el mural en su honor así como cuadernos y recibió una caja con regalos entre ellos un chullo que se lo puso con total orgullo demostrando humildad en todo momento.

Tras conocer el arte que lo plasmaba en las calles de Lima extendió su agradecimiento por ello en sus redes sociales. "Gracias por este sueño cumplido, los amo", escribió el artista en sus historias de Instagram, emocionado por la acogida del público peruano que sigue su carrera.

Un día antes de brindar su concierto en el Estadio Nacional, el cantante argentino Milo J recurrió a sus redes sociales para sorprender a sus fanáticos locales y revelar que brindará un showcase en el Museo de Arte de Lima.