Mario Hart celebra sus 39 años y Korina Rivadeneira lanza FRÍO COMENTARIO que confirmaría distancia

16/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Mario Hart celebró sus 39 años el pasado miércoles 15 de abril en medio de uno de los momentos más grises de su vida personal. Tras la reciente pérdida de su fiel compañero de cuatro patas y los fuertes rumores de una separación definitiva de Korina Rivadeneira, el piloto recibió un inesperado mensaje de la modelo venezolana que ha encendido las alarmas entre sus seguidores.

Un comentario que siembra dudas

El piloto de autos utilizó sus plataformas digitales para realizar una introspección pública, Mario Hart, sorprendió a sus seguidores al compartir una serie de fotografías de su infancia, acompañadas de un mensaje dirigido a su "yo" del pasado que denota una búsqueda de fortaleza interna.

"¡Llegaron los 39, chiquillo! Sigue haciendo las cosas con la misma determinación y pasión que le pones a lo que te propones. Sigue con la misma fuerza y que nada te derrumbe", escribió el exintegrante de Combate.

Sin embargo, lo que debió ser un post de agradecimiento y celebración terminó por alimentar las especulaciones sobre su situación sentimental. Korina Rivadeneira, quien hasta la fecha ha evitado confirmar o desmentir tajantemente el fin de su matrimonio, se hizo presente en la publicación, pero su intervención lejos de calmar las aguas, generó mayor desconcierto.

Korina Rivadeneira lanza frío comentario en publicación de Mario Hart

El comentario de la modelo venezolana, marcado por una distancia que sus fanáticos no tardaron en notar, no incluyó las demostraciones de afecto a las que la pareja acostumbraba en años anteriores.

"Feliz cumple, feliz vida, bendiciones, salud y felicidad por siempre", fue el distante mensaje de Korina Rivadeneira. Su dedicatoria aumentó los rumores por falta de palabras como "amor" o "te amo"; como lo hacía en anteriores cumpleaños del exchico reality.

El peculiar saludo en las historias de Korina a Mario

No obstante, parece que ambos hicieron una pausa a sus supuestas diferencias, ya que Mario compartió varias imágenes de su cumpleaños y, entre ellas, estaba el saludo de la madre de sus hijos, lo cual generó mucha curiosidad

"Feliz cumpleaños, campeón de campeones. Que Dios te siga dando bendiciones y que seas muy feliz", escribió Korina junto a una foto del piloto a bordo de una embarcación.

Korina saluda a Mario Hart por su cumpleaños

Cabe resaltar que, hasta el momento, ninguno de los dos ha confirmado o desmentido una posible separación. Sin embargo, hace unos días, Magaly expuso que Korina estaría durmiendo en la casa que ambos compartían en Chorrillos, mientras que Mario pasaría las noches en una hacienda en Lurín.