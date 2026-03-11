Jairo Vélez: Sale a la luz el verdadero motivo por el que dejó Universitario

11/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El nombre de Jairo Vélez volvió a sonar en el fútbol peruano tras su destacado partido con Alianza Lima ante Melgar por la fecha 6 del Torneo Apertura 2026. En medio de los elogios, también salió a la luz una revelación sobre su salida de Universitario, un tema que durante meses generó preguntas entre los hinchas.

Jairo Vélez brilló con Alianza Lima

Lo que jugó Jairo Vélez ante Melgar fue una locura. Se puso el equipo al hombro y demostró muchísima lucidez para asistir a sus compañeros en los metros finales.

Su rendimiento dejó claro que jugar libre como enganche o detrás del delantero en el esquema 1-4-2-3-1 potencia sus cualidades. Con más espacio para crear y menos responsabilidades defensivas, Vélez mostró ese talento que ya había exhibido en otros equipos del torneo peruano.

Su actuación también reavivó una pregunta que muchos hinchas se hacían desde hace tiempo: ¿por qué dejó Universitario cuando parecía tener todavía mucho por dar?

La respuesta apareció en la reciente emisión del programa Hablemos de Max, transmitido por L1 Max, donde el periodista Gustavo Peralta abordó el tema y explicó uno de los factores que influyeron en la decisión del futbolista.

¿Por qué Jairo Vélez dejó Universitario?

Durante el programa, Gustavo Peralta contó que la situación deportiva que enfrentaba Jairo Vélez en Universitario tuvo mucho que ver con su salida del club crema.

El periodista explicó que el panorama para el jugador no era del todo favorable si el comando técnico se mantenía: "Una de las razones por las que se fue de la 'U' es que, si Fossati se quedaba, no iba a jugar tanto".

"Si bien puede haber una valoración, siempre iba a haber otro por encima en la 'U'. Cuando él se va, todavía no se iba Fossati, entonces pensó en Alianza Lima porque puede tener mayor protagonismo, porque juega diferente", añadió Peralta.

Es decir, más allá del reconocimiento a su talento, el mediocampista entendía que el protagonismo dentro del equipo podía ser limitado. Por ello, optó por buscar una oportunidad donde su estilo de juego tuviera más espacio.

Esa oportunidad apareció en Alianza Lima, donde el sistema táctico y las funciones en el campo le permiten desenvolverse con mayor libertad.

Así, mientras Jairo Vélez continúa destacando con Alianza Lima, también se conoció el verdadero motivo por el que decidió dejar Universitario. El jugador buscaba mayor protagonismo en el campo, una decisión que hoy parece haber dado resultado con su actual rendimiento.