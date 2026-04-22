Carlos Vílchez sufrió el robo de su vehículo en Pueblo Libre: Vecinos exigen que se refuerce vigilancia en el distrito

22/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Se reportó que el comediante Carlos Vílchez sufrió el robo de su vehículo en el distrito de Pueblo Libre. El hecho fue informado por un grupo de vecinal del distrito en el que exigieron que se refuerce la vigilancia en el distrito.

Roban el vehículo de Carlos Víclhez en Pueblo Libre

El reconocido humorista Carlos Vílchez habría sufrido el robo de su automóvil en Pueblo Libre la noche del último martes 21 de abril. Así lo informó una organización comunitaria del distrito mediante su cuenta oficial de Facebook 'Todos por Pueblo Libre'.

En este comunicado público se indica que el hurto se suscitó exactamente en la calle Carlos Mariotti cerca del Club Aelu. Bajo esa premisa, se denunció la falta de auxilio inmediato a la figura televisiva que interpreta a la popular 'Carlota'.

Al respecto, agregan que tras el incidente el agraviado tuvo que desplazarse a pie rumbo al módulo 10 de seguridad de la jurisdicción limeña que se localiza en la intersección de la avenida Universitaria y Cipriano Dulanto (anteriormente llamada La Mar).

El rostro de América Televisión acudió hasta dicho lugar para presentar la correspondiente denuncia y procedió a solicitar la revisión de las cámaras de vigilancia tal y como se evidencia en la fotografía adjuntado en la publicación donde se observa a Carlos Vílchez junto a personal de Serenazgo de Pueblo Libre y la Policía observando cómo ocurrió el robo.

Vecinos de Pueblo Libre exigen mayor vigilancia en el sector

Este hecho ha vuelto a poner en evidencia cómo el distrito de Pueblo Libre viene siendo víctima de la delincuencia por lo que los vecinos han reportado que el lugar en donde Carlos Víclhez sufrió el robo de su unidad móvil es un punto crítico que "carece de patrullaje constante".

"La ausencia de unidades de Serenazgo convierte a esta intersección en una "zona picante" y vulnerable para quienes transitan por ella", se lee en la publicación de Facebook.

Además, se alega que el pedido de los residentes es que la Municipalidad de Pueblo Libre y la gerencia de Seguridad Ciudadana refuercen la vigilancia en este sector porque afirmaron que "no es posible que un punto tan concurrido sea zona liberada para la delincuencia".

La delincuencia ha cobrado una nueva víctima esta vez fue el reconocido actor cómico Carlos Vílchez, quien la noche del último martes 21 de abril sufrió el robo de su automóvil en la calle Carlos Mariotti cerca del Club Aelu, en Pueblo Libre. Con respecto al hecho, los vecinos del distrito exigieron mayor vigilancia en el sector. El humorista no se ha pronunciado al respecto aún.