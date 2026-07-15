Magaly separa de su programa a reportero denunciado por presunto acoso y extorsión: "Yo no soy su mamá"

14/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Magaly Medina anunció la separación temporal de su reportero Gianfranco Pérez de "Magaly TV: La Firme", luego de que fuera denunciado por una actriz de cine para adultos por presuntos actos de acoso y extorsión. La conductora abordó el tema durante la más reciente edición de su programa y explicó las medidas adoptadas mientras las autoridades esclarecen los hechos.

Magaly separa a su reportero tras denuncias

La conductora explicó que la decisión fue tomada por la producción con el objetivo de preservar la imagen del espacio televisivo mientras avanza el proceso. Asimismo, precisó que el periodista no continuará apareciendo en pantalla hasta que la situación quede completamente aclarada, marcando así distancia frente a la controversia que involucra a uno de sus colaboradores.

Además, Magaly Medina señaló que, antes de emitir una postura pública, revisó parte del contenido almacenado en el teléfono celular de Gianfranco Pérez para conocer el contexto de las conversaciones. Según indicó, encontró mensajes, fotografías y videos intercambiados entre ambas partes que, desde su perspectiva, reflejarían una interacción consentida y no un caso de acoso.

"Yo he revisado el celular de mi reportero esta tarde, donde he encontrado videos que ella le mandaba, fotografías que ella le mandaba, conversaciones de chat que se mandaban los dos, donde yo no veo nada de acoso. Yo veo dos personas adultas mandándose videos eróticos, videos de alto voltaje... mutuo los dos", contó la 'Urraca'.

Pese a ello, la conductora dejó en claro que la investigación deberá seguir su curso y recalcó que los comportamientos personales de los integrantes de su equipo no representan la línea editorial ni cuentan con el respaldo de la producción. También reveló que el reportero le comunicó su intención de iniciar acciones legales en respuesta a las acusaciones formuladas en su contra.

"Yo no soy la mamá de los pollitos (...) yo no me presto a chantajes baratos o a extorsiones de ningún tipo", agregó.

La denuncia contra Gianfranco Pérez

La denuncia fue presentada por Pamela Chang, actriz de cine para adultos cuyo nombre real es Marjorie Stephanie Fuenzalida García. La joven acudió a un programa de espectáculos, donde aseguró que Gianfranco Pérez la habría acosado, hostigado y ejercido maltrato psicológico durante el tiempo en que ambos mantuvieron contacto por motivos relacionados con presuntas investigaciones periodísticas.

De acuerdo con la denunciante, el reportero le insistía para que estableciera comunicación con futbolistas como Reimond Manco y Pedro Aquino con la finalidad de obtener información que pudiera convertirse en futuros "ampays". Según su versión, las solicitudes fueron aumentando con el paso del tiempo hasta convertirse en una situación de presión constante.

Pamela Chang también sostuvo que Gianfranco Pérez habría intentado involucrarla en situaciones de carácter personal y que presuntamente la presionó para mantener relaciones sexuales. Como parte de su denuncia, afirmó haber entregado supuestos chats y audios que, según sostiene, respaldan su versión de los hechos y forman parte de la investigación correspondiente.

"Tú me amenazaste, amenazaste con exponer la integridad de mi menor hijo. Fue una amenaza diciéndome que si yo no hacía lo que él hacía, él iba a exponer esa...", sentenció.

Es así que, la separación temporal de Gianfranco Pérez marca la respuesta inmediata de la producción de "Magaly TV: La Firme" frente a una denuncia que aún deberá ser esclarecida. Mientras ambas partes sostienen versiones opuestas y anuncian acciones legales, el caso continuará bajo atención pública y el desarrollo de las investigaciones será determinante.