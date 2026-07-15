Ethel Pozo LLORA frente a Magaly al agradecerle por no entrevistar a su padre: "Tienes límites"

15/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Magaly Medina y Ethel Pozo finalmente se vieron las caras en un mismo set de televisión en una de las entrevistas más esperadas de la farándula peruana. Las conductoras de televisión hablaron abiertamente sobre varios temas, pero hubo uno en particular que hizo llorar a Ethel, motivo por el que agradeció a Magaly por la forma en que abordó la situación.

Ethel rompe en llanto frente a Magaly

Durante su conversación, la 'Urraca' y la hija de Gisela Valcárcel hablaron sobre sus proyectos televisivos y sus anteriores trabajos. Sin embargo, poco antes de concluir la entrevista, Ethel quiso tomarse un momento para agradecerle a la 'Urraca' por la forma en que abordó el tema de su papá cuando él intentó exponerse en los medios de comunicación.

" Reconozco cuando tú tocaste el tema de mi papá (no lo toqué) y te agradezco, porque es el único tema con el que me emociono, porque me demostró que tenías límites y eso (el tema de su padre) era algo bajo", dijo Pozo con lágrimas en los ojos.

Enseguida, explicó que ese tema es muy delicado para ella y es uno de los pocos que la hacen quebrarse cada vez que lo toca. Además, dijo que, si Magaly lo abordaba, iba a atentar directamente contra sus hijas, que son las personas que ella más quiere y protege por sobre todo.

"...Iba a tocar a mis hijas. Yo sé que él vino aquí y que no era la primera vez. Sé que fueron muchas veces y que tú dijiste que no, y eso para mí es valioso y por eso te lo quería decir (...) conmigo todo, pero eso toca a mis hijas", agregó.

#magalytvlafirme #ethelpozo #magaly #llorar ♬ sonido original - ATV.PE @atv.pe 😢🫂 Con los ojos vidriosos y la voz entrecortada, Ethel Pozo abrió su corazón ante Magaly Medina para reconocerle un gesto que nunca olvidará. Un abrazo sincero de despedida que sella un momento único en televisión, donde la empatía de Magaly y la sensibilidad de Ethel dejaron de lado los sets de televisión para hablar de madre a madre. #atv

Magaly y Ethel se abrazan

Después de escuchar a Ethel y bromear sobre el hecho de que estuviera llorando en su programa, Magaly se mostró muy comprensiva y aseguró que jamás se le hubiera pasado por la cabeza exponer el tema del padre de Ethel, ya que considera que no era una persona que debería estar presente en su vida después de haberse alejado de ella durante tanto tiempo.

"Hay cosas que no se pueden hacer, definitivamente, por mucho que tengas una rivalidad televisiva con alguien. Hay cosas que no van (...) no tienes nada que agradecer, me hubiera gustado que lo hagan conmigo. Una persona que no estuvo presente en tu vida no tiene derecho a hablar de ti cuando ya eres famosa", sentenció.

Finalmente, ambas se unieron en un tierno abrazo y dejaron sus diferencias de lado, dando paso a lo que posiblemente pueda convertirse en una amistad en el futuro, ya que Ethel dejó abierta la posibilidad de invitar a Magaly a su casa en Navidad.

De esta manera, el emotivo momento marcó uno de los pasajes más comentados de la entrevista y mostró una faceta poco vista de ambas conductoras. Más allá de sus diferencias televisivas, el intercambio dejó en evidencia que existen límites que ambas consideran inquebrantables, abriendo incluso la posibilidad de una relación más cercana en el futuro.