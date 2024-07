Durante una emotiva entrevista en el programa 'Estás en todas', Choca Mandros experimentó un profundo encuentro espiritual con su abuelo fallecido, guiado por el famoso médium Frank Mendizábal. El conductor, conocido por su carisma en la televisión peruana, se vio visiblemente conmovido por el mensaje y las revelaciones del encuentro.

Choca Mandros protagonizó un momento lleno de emociones durante su entrevista con Frank Mendizábal, conocido por su habilidad para conectar con el más allá.

El medium sorprendió al conductor de 'Estás en todas' al contactar con su abuelo fallecido, proporcionando detalles sorprendentes que resonaron profundamente en Choca Mandros.

Durante la sesión espiritual, Frank Mendizábal transmitió mensajes específicos del abuelo de Choca Mandros, mencionando detalles personales y consejos afectuosos.

Desde mencionar un objeto especial hasta transmitir palabras de aliento y orgullo por el rol de Choca Mandros como líder familiar, el encuentro conmovió tanto al conductor como a los televidentes.

"¿Ves a alguien ahorita acá?", preguntó Choca Mandros. "A un hombre mayor, tenía un problema con la respiración, siento que me atoro. Dice que te diga que 'el ser terco te iba llevar lejos... su hombre empieza con J", respondió Frank Mendizábal.