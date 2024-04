Chola Chabuca: ¿Quién tiene la entrevista que Magaly le hizo a Alex Brocca y por qué no ha sido expuesta?

Chabuca, la película que cuenta la vida y trayectoria artística de Ernesto Pimentel, ha generado polémica en redes sociales ya que también se narran pasajes de la relación amorosa que tuvo con Alex Brocca. En medio de ello, Magaly confirmó quién tiene el video de cuando ella entrevistó a la expareja de la Chola Chabuca.

Recordemos que Alex Brocca fue pareja de Ernesto en los años 90 y según se describe en la película 'Chabuca', ambos llevaron una relación bastante tóxica y el bailarín no dejaba que Ernesto avance en su carrera artística. Sin embargo, no sería del todo cierto, ya que en un libro que Alex escribió en el 2000 narra su versión de los hechos.

En los últimos días, varios seguidores de 'Magaly TV, la firme' solicitaron a la conductora que publique la entrevista que le hizo en el año 2000 a Alex Brocca. Ante ello, la 'Urraca' finalmente rompió su silencio y dijo que el material no está en su posesión, ni en los archivos de ATV, ya que en ese entonces trabajaba en Frecuencia Latina.

"Las entrevistas que hice en aquella época a Alex Brocca, se quedaron en Latina y por supuesto que Latina no me va a dar esa entrevista. La deben tener ahí bien guardada en sus archivos y bien fondeada. Nunca me la van a dar porque somos competidores en el mismo horario", señaló.