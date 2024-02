¡Arrepentido! Christian Cueva confirma que buscó a Pamela Franco pese a estar casado: "Cometí la tontería"

Christian Cueva sorprendió al pronunciarse luego las declaraciones de Pamela Franco, quien afirmó haber mantenido una relación con el futbolista durante el año 2018. En ese sentido, el popular 'Aladino' compartió un comunicado en el que explica distintos puntos de lo ocurrido con la cumbiambera.

El número '10' de la Selección Peruana utilizó sus redes sociales para confirmar que, en efecto, tuvo una reciente comunicación con Pamela Franco, pese a que se encuentra casado con la madre de sus tres hijos.

Si bien precisó que su conversación no trascendió más allá de una llamada, la acción abrió heridas que anteriormente ya habían lastimado a su familia y que ahora debía enfocarse en sanar.

Christian Cueva comparte comunicado tras declaraciones de Pamela Franco.

Otro de los puntos que tocó en su comunicado fue lo que respecta a las declaraciones que dio la cantante de cumbia. Según precisó 'Cuevita', lo que tuvo con ella no fue más que una 'vinculación errónea, equivocada y perjudicial'.

Asimismo, dejó en claro que ello terminó justamente porque él se dio cuenta de que lo que mantenía con Franco no era correcto y podía dañar su relación con Pamela López, quien en ese momento aún no era su esposa pero se encontraba embarazada de su segundo hijo.

"No reconozco mi vinculación con la señora Franco como una relación sino como una vinculación indebida, errónea, equivocada, perjudicial que justamente dejamos porque no era correcta y podía dañar mi relación con quien aún no era mi esposa, pero a quien ya me unía el amor", se lee en su reciente comunicado compartido en su cuenta oficial de Instagram.