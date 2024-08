Christian Cueva cuenta SU VERDAD tras supuesta relación clandestina con Melissa Klug

Christian Cueva rompió su silencio pero, esta vez, para contar su verdad y responder a las acusaciones de su aún esposa, Pamela López, quien aseguró en televisión nacional que este le había sido infiel con Melissa Klug.

El futbolista peruano, Christian Cueva, utilizó sus redes sociales para compartir un reciente comunicado en el que asegura que, tal y como señaló ayer martes, 20 de agosto, los hechos que no se hayan contando como ocurrieron, serán aclarados ante las respectivas autoridades, incluida la supuesta relación con Melissa Kug, a la que calificó como una simple "amistad".

"Como señalé ayer, todos los hechos que no se cuenten como ocurrieron o que no hayan ocurrido, serán aclarados ante las autoridades, incluida mi relación, únicamente de amistad, con la Sra Klug", se lee en el comunicado compartido en su cuenta oficial de Instagram.

Christian Cueva cuenta su verdad tras supuesta relación con Melissa Klug.

Durante la última edición de 'Magaly TV, La Firme', Pamela López se animó contar lo que vivió cuando fue pareja de Christian Cueva. Si bien su relación estuvo llena de infidelidades y maltratos, uno de los hechos que más llamó la atención fue la revelación acerca de una serie de encuentros clandestinos entre el popular 'Aladino' y Melissa Klug, lo cual fue confirmado por él mismo cuando buscaba el perdón de la madre de sus hijos.

"Yo le encaro a ella porque encontré unas conversaciones muy comprometedoras y él me cuenta que tuvo encuentros con ella, que me había sido infiel con ella", dijo inicialmente.

En seguida, Magaly Medina le recordó que, en una de las conversaciones a las que calificó como "calentonas", él incluso le decía a la empresaria: "esa cosita es mía", haciendo clara referencia a sus partes íntimas.

Por ello, López optó por escribirle a Melissa Klug, quien lo único que atinó a decirle fue que ella no tenía la culpa de que el deportista sea un hombre "muy coqueto".

"Yo le escribí (a Melissa Klug), él ya me había confesado. Hablé con ella y me dijo que ella no tenía la culpa de que yo tenga un esposo coqueto", agregó.