¿Jefferson Farfán en aprietos? Casa del exfutbolista sería embargada por este MOTIVO vinculado a Melissa Klug

20/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Melissa Klug rompió su silencio sobre el conflicto legal que atraviesa con Jefferson Farfán. En ese marco, reveló que si el exfutbolista no cumple con depositarle el monto de más de 47 mil dólares, la vivienda de la 'Foquita' podría ser embargada por un inesperado motivo que viene arrastrando desde hace 9 años.

Farfán debe pagarle más de 47 mil dólares a Melissa Klug

El 15º Juzgado Civil de Lima requirió a Jefferson Farfán efectuar el pago bajo apercibimiento de ejecución forzosa. Se estableció un plazo máximo de 10 días para que el exfutbolista realice el depósito de 47,750 dólares (más de 166 mil soles) a su expareja Melissa Klug.

"(...) requiérase a Jefferson Agustín Farfán Guadalupe, cumpla con lo ordenado en la sentencia emitida por Resolución Número 16 de fecha 18 de marzo de 2022. Esto es: cancele a favor de la demandante la suma de USD 47.750 dólares americanos en el plazo de diez días, bajo apercibimiento de inicio de la ejecución forzosa", señala el texto judicial.

En entrevista con el programa 'Ponte en la cola', la empresaria no dudó en brindar mayores detalles sobre este fallo a su favor, luego de asegurar que busca conciliar con el 'expelotero para buscar el incremento de la pensión de alimentos correspondiente a sus hijos.

Según indicó, el monto de más de 47 mil dólares corresponde a un acuerdo extrajudicial firmado tras su ruptura de su relación en 2016. El dinero fue el que se comprometió Farfán (debería pagar medio millón de dólares) como parte de un acuerdo de confidencialidad entre ambos. Sin embargo, hasta la fecha, solo habría abonado una parte del monto acordado.

Melissa Klug le gana juicio a Jefferson Farfán.

Mansión de Farfán podría ser embargada

Al ser consultada sobre qué pasaría si Jefferson Farfán no cumple con pagar el monto en el plazo establecido por el Poder Judicial, la madre de Samahara Lobatón junto a su abogado señalaron que procederían con el embargo de la casa del '10 de la calle', que se encuentra como garantía.

Sin embargo, detallaron que este dinero proviene de un acuerdo de hace muchos años y no estaría relacionado con los conflictos actuales.

"Pedimos el embargo de una propiedad porque es un dinero que se acordó en 2016 y no se ha cumplido. Han pasado 9 años. Sabemos cómo funciona el Poder Judicial y por eso se tomó esa medida", declaró la 'Blanca de Chucuito' al programa de Ricardo Rondón y Michelle Soifer.

De esta manera, tras su victoria legal, Melissa Klug reveló que si su expareja, Jefferson Farfán, no paga la presunta deuda de más de 47 mil dólares, su casa podría ser embargada. La sanción sería porque la 'Foquita' habría incumplió un contrato de confidencialidad firmado tiempo atrás.