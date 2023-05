Clara Seminara rompe su silencio tras sentencia: "Yuca me destruyó la carrera"

La actriz Clara Seminara reaccionó al fallo del Poder Judicial que le dio la razón tras su denuncia por tocamientos indebidos por parte del cómico Enrique Espejo, conocido como 'Yuca'. El integrante del programa "JB en ATV" fue sentenciado a tres años de prisión suspendida por el delito contra la libertad sexual.

En una extensa entrevista a un medio local, Seminara asegura que no desea recibir el dinero de la reparación civil, pues prefiere que el actor lo utilice para que lleve terapia.

La actriz Clara Seminara celebra que el Poder Judicial haya sentenciado a tres años de prisión suspendida al actor Enrique Espejo, más conocido como 'Yuca', a quien lo denunció por tocamientos indebidos en el 2019.

Seminara cuenta que fue un proceso largo y que no "aguantó" la presión mediática en el país, es por ello que se tuvo que mudar a España y empezar desde cero.

La extrabajadora de Jorge Benavides espera que su denuncia sea un precedente para todas las personas que pasen por lo mismo que ella tuvo que vivir, además, menciona que pudo haber hecho otra denuncia, pero esta vez, referente al ámbito laboral.

Seminara menciona que sus ex compañeros de trabajo no le creyeron, aludiendo a que solo era un "juego" que tenia con 'Yuca', justificando los hechos del cómico sentenciado.

"Me minimizaron como profesional, no me daban textos (en el programa), me hacían llegar desde las 6 de la mañana para grabar y me quedaba hasta las 8 de la noche sin haber grabado nada[...] Todo lo que viví después de lo que pasó en el programa de Jorge Benavides, fue un acoso laboral", afirmó.