Natalie Vértiz encara a Yaco Eskenazi por hablar de su economía familiar: "¿Por qué hablar de precios?"

02/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Natalie Vértiz sorprendió al aparecer en el podcast de su esposo, Yaco Eskenazi, para encararlo por haber expuesto públicamente detalles de la dinámica económica que mantienen como pareja. La modelo llegó al espacio en medio de la polémica generada por los comentarios del conductor sobre las deudas y gastos familiares, situación que provocó un tenso intercambio entre ambos, y una serie de comentarios de otras figuras televisivas.

Natalie 'parcha' a Yaco en vivo

La intervención de Natalie ocurrió en el podcast 'Yaco y El Loco', programa que también se transmite por YouTube. Aunque inicialmente se mostró reacia a subir al escenario, finalmente decidió participar y aprovechó el momento para dejar clara su posición. La modelo contó que la noche anterior había tenido una fuerte conversación con Yaco y que, tras ello, ambos prácticamente no se hablaron durante todo el día.

"Chicas, he tenido que jalar las orejas a Yaco (...) No, chicos, yo ni siquiera he dicho nada hasta el momento, pero ayer le tuve que decir '¿qué te pasa a ti? ¿tú qué tienes que hablar de precios, montos? ¿qué tienes que hablar de mi economía? Eso fue lo que pasó", le dijo la ex Miss Perú a su esposo.

Como se recuerda, el malestar de Vértiz surgió luego de que Eskenazi comentara públicamente sobre las responsabilidades económicas dentro de su matrimonio. El conductor hizo referencia a las deudas que tiene y cuestionó que, según su percepción, Natalie no asumiría parte de ellas.

Ante el reclamo de su esposa, Yaco intentó tomar la situación con humor y señaló que sus declaraciones habían sido realizadas en tono de broma. Además, aseguró que quería mucho a Natalie y que respetaría lo que ella había expresado durante la conversación privada que tuvieron. Sin embargo, el momento se volvió más incómodo cuando el conductor mencionó a Magaly.

Natalie perdona a Yaco y niega que sea mantenido

Eskenazi sostuvo que la 'Urraca' habría señalado que él no aportaba dinero al hogar, pero Natalie rechazó tajantemente esa versión y defendió la postura que había mantenido públicamente sobre su esposo. La modelo recordó que, anteriormente, había salido en su defensa para negar que fuera un mantenido y dejó claro que nunca aceptaría una relación bajo esas condiciones.

"Que mentira...anda a ver los videos en Youtube, a las pruebas me remito, yo lo he defendido a capa y espada diciendo que no es un mantenido porque yo no podría estar con un mantenido, me muero antes", sentenció.

Finalmente, Natalie Vértiz optó por retirarse del escenario, visiblemente incómoda por la situación. Su aparición en el podcast de Yaco Eskenazi terminó convirtiéndose en una inesperada confrontación entre esposos y dejó en evidencia que los comentarios sobre dinero y responsabilidades familiares pueden generar tensiones incluso cuando se realizan en tono de humor frente a una audiencia.